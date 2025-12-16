Mi cuenta

A Coruña

La empresa de la terminal de cruceros de A Coruña propone instalar placas solares y un nuevo escáner

Corunna Cruise Terminal plantea mejoras en este recinto valoradas en 75.000 euros

Iván Aguiar
Iván Aguiar
16/12/2025 05:00
Un crucero atracado en el puerto
Un crucero atracado en el puerto
Quintana
La empresa Corunna Cruise Terminal se encarga de la gestión de la estación marítima del muelle de Trasatlánticos. Cuenta con una concesión en vigor desde 2011 y que termina el 8 de abril de 2026. Ahora, esta compañía ha solicitado que se prorrogue más tiempo debido a que propone mejoras en este recinto valoradas en 75.000 euros.

La Autoridad Portuaria ha expuesto al público esta petición,lo que permite conocer más detalles sobre las obras planteadas por la concesionaria. En concreto, el proyecto presentado propone la instalación de “placas fotovoltaicas” para producir la electricidad que consume la terminal “sin emitir dióxido de carbono ni contaminantes” y así contribuir a reducir “el impacto ambiental y la dependencia de combustibles fósiles”.

La ballena muerta permanece en la lámina de agua del muelle de Oza

Operativo especial para retirar una ballena de 30 toneladas del puerto de A Coruña

La propuesta también incluye la adquisición de una nueva pasarela para mejorar “la productividad de las operaciones portuarias”, ya que permite aumentar “las escalas múltiples de barcos de mayor capacidad”.

Otra inversión es la compra de un escáner y un arco detector de metales para introducir “nuevas tecnologías” que incrementen  “la competitividad”, ya que el escáner es “en color y mejora la imagen”, así como el arco tendrá “mayor sensibilidad”, según explica la empresa.

Según afirma Corunna Cruise Terminal en la solicitud que ha remitido al Puerto de A Coruña, estas inversiones serán realizadas durante los primeros seis meses del año 2.026.

Esta empresa realiza esta propuesta en base con la Ley de Puertos del Estado, que permite ampliar concesiones en los recintos portuarios si se realizan inversiones, “no pudiendo superar en total el plazo máximo de 50 años”, según indica la norma.

El ideal gallego

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 16 de diciembre?
Belen Cebey
Uno de los jóvenes golpeados por las olas sale de la zona de peligro

El joven rescatado el sábado en la Caracola de Punta Herminia no será sancionado por saltarse el precinto
Abel Peña
Una joven viste una de las sudaderas circenses de EleOnora

EleOnora, la marca “sport con rollo” y de estética circense que conquista A Coruña desde verano
Jorge Riveiro
Fernando Briones, dirigiendo un concierto de la Gaos

Una Orquesta Gaos de cine para ayudar a Padre Rubinos
Óscar Ulla