Hallan en Las Esclavas el cuerpo del percebeiro de O Portiño

Una lancha de salvamento Marítimo atraviesa la bahía del Orzán Germán Barreiros

Desde tierra descubrieron en la zona de Las Esclavas a las cinco de la tarde el cadáver del hombre de 66 años que desapareció en la noche de ayer. La lancha de Cruz Roja lo recuperó y se lo pasó a la Guardia Civil, que lo trasladó a Oza.

El cuerpo flotaba gracias al neopreno, de manera que no se fue al fondo, como habría ocurrido de forma natural al ahogarse y llenar los pulmones de agua. La víctima era percebeiro del poblado de O Portiño, y había bajado a faenar a las siete de la tarde de este lunes. Esa fue la última vez que su familia lo vio con vida.

Sin embargo, esperaron al día siguiente para dar la alarma a las autoridades. Una vez denunciada la desaparición, se puso en marcha el dispositivo, en el que han participado toda clase de efectivos, desde Bomberos a Policía Nacional pasando por Protección Civil.

Uno de los principales problemas de la búsqueda era que no sabían dónde había ido a faenar. Desde el primer momento les dijeron que podía encontrarse entre el Millennium y el ascensor de monte de san Pedro, y ahí se focalizaron los esfuerzos.

Por la tarde se amplio el radio de búsqueda hasta la finca de los Mariño. Fue desde tierra cuando se localizó el cuerpo flotando frente a Las Esclavas y se dio aviso para recuperarlo.