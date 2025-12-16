Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Hallan en Las Esclavas el cuerpo del percebeiro de O Portiño

La víctima se había marchado a faenar a las siete de la tarde del lunes

Abel Peña
Abel Peña
16/12/2025 17:55
Una lancha de salvamento Marítimo atraviesa la bahía del Orzán
Una lancha de salvamento Marítimo atraviesa la bahía del Orzán
Germán Barreiros
Desde tierra descubrieron en la zona de Las Esclavas a las cinco de la tarde el cadáver del hombre de 66 años que desapareció en la noche de ayer. La lancha de Cruz Roja lo recuperó y se lo pasó a la Guardia Civil, que lo trasladó a Oza

El cuerpo flotaba gracias al neopreno, de manera que no se fue al fondo, como habría ocurrido de forma natural al ahogarse y llenar los pulmones de agua. La víctima era percebeiro del poblado de O Portiño, y había bajado a faenar a las siete de la tarde de este lunes. Esa fue la última vez que su familia lo vio con vida. 

Sin embargo, esperaron al día siguiente para dar la alarma a las autoridades. Una vez denunciada la desaparición, se puso en marcha el dispositivo, en el que han participado toda clase de efectivos, desde Bomberos a Policía Nacional pasando por Protección Civil

Uno de los principales problemas de la búsqueda era que no sabían dónde había ido a faenar. Desde el primer momento les dijeron que podía encontrarse entre el Millennium y el ascensor de monte de san Pedro, y ahí se focalizaron los esfuerzos. 

Por la tarde se amplio el radio de búsqueda hasta la finca de los Mariño. Fue desde tierra cuando se localizó el cuerpo flotando frente a Las Esclavas y se dio aviso para recuperarlo.  

