Hace 25 años, El Ideal Gallego destacaba en su portada que uno de los primeros ganadores del Premio Xunta de Galicia, que se celebró en las recientemente inauguradas instalaciones hípicas de Casas Novas, en Arteixo, era el excampeón del mundo francés Gilles Bertrand de Balanda y que la UEFA había decidido multar con un millón y medio de pesetas al Deportivo por arrojar objetos al terreno de juego. En 1975 un vecino de la parroquia bergondesa de Guísamo perdía la vida tras accidentarse el camión que conducía. Hace 50 años la Cámara de Comercio donaba 9.000 pesetas para obras de caridad, mientras que hace un siglo el tren correo volvía a tener un retraso de alrededor de dos horas y media.

Sábado, 16 de diciembre de 2000

Hace 25 años | Un excampéon de hípica gana en Casas Novas

Las instalaciones Casas Novas, en Arteixo, se estrenaron ayer en el calendario hípico con una prueba de primer nivel. La clasificación final, con la victoria del francés Gilles Bertrand de Balanda, excampeón del mundo, reflejó la categoría del concurso. La disputa del Trofeo Xunta de Galicia contó con la participación de otros jinetes de reconocido prestigio, como Michel Robert y Luis Astolfi. Manuel Fraga y Francisco Vázquez recorrieron las dependencias del club acompañados de Amancio Ortega.

La UEFA ha sido benévola con el Deportivo y decidió no cerrar Riazor y sancionar al club con sólo un millón y medio de pesetas por el lanzamiento del mástil de una bandera durante el partido que lo enfrentó al Milan.

La división entre el comité y los empleados de la Fábrica de Tabacos allana el camino a Altadis, interesada en abrir un centro de ocio en el inmueble de La Palloza.

Sábado, 16 de diciembre de 1950

Hace 50 años | Hacen donación de 9.000 pesetas para la caridad

El gobernador civil señor Hierro Martínez recibió ayer en su despacho oficial al presidente y secretario de la Cámara de Comercio, don Ricardo Fernández Cuevas y don Manuel Puga Ramón, respectivamente, que le hicieron entrega de un donativo de 9.000 pesetas recaudadas entre los afiliados de dicha cámara con destino a obras de caridad. El señor Hierro Martínez hizo entrega de la citada cantidad al presidente del Patronato de la Caridad para los gastos que origina la represión de la mendicidad.

A las siete y media de la tarde y en la Asociación de Artistas será inaugurada la exposición de óleos originales de Isolino Seoane Díaz quien presentará casi medio centenar de obras. Hace bastante tiempo que este pintor coruñés no se ponía en contacto con el público y por ese motivo seremos muchos los que acudamos a la cita.

Martes, 16 de diciembre de 1975

Hace 75 años | Muerto al volcar el camión que conducía en Nós

El conductor de un camión Pegaso resultó muerto, ayer, tarde, en San Pedro de Nós, cerca de la sala de fiestas El Seijal, al volcar su vehículo cargado con unas quince toneladas de pescado. El hecho ocurrió a las cuatro y media y el camión era propiedad de Industrias Hermanos Rega de la Seara, de Alfoz, Lugo. Dicho vehículo, conducido por Manuel Agilda Pena, de 39 años, casado, vecino de Guísamo, Bergondo, circulaba hacia Madrid y al llegar al cruce de carreteras San Pedro, La Coruña, El Burgo se salió de la calzada y volcó, proyectándose contra cinco vehículos aparcados junto a la carretera.

Cuando conducía el microbús de servicio del aeropuerto de Alvedro, vehículo que había sustraído poco antes en las inmediaciones del aeródromo coruñés, José María Mosquera Blanco, de 25 años, natural de Arteijo, fue detenido por la patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.

Domingo, 16 de diciembre de 1925

Hace 100 años | El tren correo llega con dos horas y media de retraso

Como de costumbre, llegó el correo con dos horas y media de retraso. Aun cuando la tardanza era ya conocida, en los andenes de la estación había muchas personas mucho antes de su entrada el tren. Diversas entidades enviaron representaciones, viéndose entre las personalidades que allí había al alcalde interino señor Casares Paz, con el secretario del Ayuntamiento, señor Martín Martínez. En el momento de entrar el convoy en agujas diéronse vivas a Cataluña que eran contestados con otros a Galicia.

Varios vecinos y propietarios del populoso barrio de Santa Lucía han presentado en la alcaldía una instancia interesando que se instale en el mismo el alumbrado preciso para atender las necesidades del tránsito. Proponen que se supriman diez farolas hasta las doce de la noche y se sustituyan por cinco focos.