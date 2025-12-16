EleOnora, la marca “sport con rollo” y de estética circense que conquista A Coruña desde verano

Una joven viste una de las sudaderas circenses de EleOnora Cedida

Habrá quienes todavía las asocien exclusivamente con el género masculino o el deporte, pero lo cierto es que las sudaderas también pueden tener, en moda, su “rollo”, y adaptarse a un público, principalmente femenino, que la porte como una prenda elegante más para vestir. Esa es la idea detrás de EleOnora, una firma coruñesa creada en agosto que, en palabras de su responsable, Montse Oubiña, trata de proveer al mercado herculino de “sudaderas arregladas”, con una primera colección de estética y diseños circenses que ya conquista la moda de la ciudad.

Son, en concreto, tres los diseños –elefante, jirafa y oso trapecistas sobre una enorme pelota– que la marca vende tanto a través de su cuenta de instagram en unas veinte tiendas entre Galicia y Asturias. Tres de ellas en A Coruña (los dos establecimientos de Gotas de Lluvia, en las calles San Nicolás y Payo Gómez) y su área (la tienda Koloreske de Oleiros).

Oubiña, con una dilatada carrera anterior de 32 años en el mundo del escaparatismo y la moda, vio “una carencia” en el mercado: “En la familia tenemos una tienda de ropa y en los muestrarios siempre faltaban sudaderas, que es una prenda muy versátil, pero las que había eran sport. Hacía falta una sudadera más o menos arreglada para mujer, aunque también se estén vendiendo para hombre”. Así, aprovechando que tener una marca propia era algo que siempre quiso hacer, se lanzó a preparar en enero de este año una firma que, finalmente, lanzó en agosto.

“Empezamos con una tirada larga, con tres modelos de ilustración que van acompañadas de una tote bag a juego, con la misma serigrafía que la sudadera”, comenta. El precio oscila los 90 euros: “No es excesivamente cara para la calidad que tiene. El algodón, de muy buena calidad, es de una fábrica portuguesa, y el precio está ajustado al coste de trabajo y producción, pero evidentemente no es una sudadera de 20 euros”. Con el diseño tratan de distanciase de la idea de sport: “Quizá es más estilo ‘surfer,’ o un ‘sport con rollo’, que puedes ponerte con una falda e ir más arreglada”.

Una historia familiar

El nombre esconde a su vez una pequeña historia familiar: “Una parte de mi familia es francesa. Una de mis abuelas tenía una abuela francesa que se llamaba Eleonora, que era costurera, así que buscaba un poco seguir con la tradición. Era el nombre que tenía pensado para una de mis hijas, pero al final no se lo puse, así que lo hice con la marca”. “Que es una hija más al final”, bromea.

“Gracias a mi trabajo los clientes me abrieron las puertas de sus casas, y vamos creciendo con gente que se interesa al verla en redes sociales”, explica. En su experiencia, los clientes valoran mucho el comercio local: “Es un producto que está gustando mucho: la gente valora lo hecho aquí, que sea una empresa gallega, de A Coruña. Para ellos es un plus. Parece que ese mal que tenemos los gallegos de pensar que todo lo que viene de fuera es mejor está cambiando”.

No solo la idea y la marca es local. También lo es la empresa de serigrafía con la que trabaja, y la ilustradora que hizo los diseños. “El circo me encanta, tiene una estética reconocida pero a la vez naíf, bonita, con colores veraniegos y otoñales que encajaban con la temporada”, comenta.

“Ya estamos trabajando en las dos siguientes temáticas: una será un poco más cañerita, con el tema del rodeo y el Western, y otra más enfocada a la floral, de inspiración navideña”. Ambas saldrán antes de la primavera del año que viene, en febrero: “Esperamos que tengan la misma acogida, que la gente siga apostando por lo de aquí”.