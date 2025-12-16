Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El joven rescatado el sábado en la Caracola de Punta Herminia no será sancionado por saltarse el precinto

En la operación intervinieron el Helimer, Bomberos, el 061, Policía Nacional y Local y Protección Civil

Abel Peña
Abel Peña
16/12/2025 06:30
Uno de los jóvenes golpeados por las olas sale de la zona de peligro
Uno de los jóvenes golpeados por las olas sale de la zona de peligro
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El sábado pasado, la ciudad fue testigo de un impresionante despliegue: Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, 061, Bomberos y Salvamar se lanzaron al rescate de un joven italiano que había caído al océano desde punta Herminia. El lugar estaba balizado por alerta naranja pero el joven, que había acudido a visitar a su hermano, un estudiante de Erasmus, lo ignoró para acercarse con sus amigos a las rompientes. Eran las doce y media de la mañana y, gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia, el veinteañero salió ileso. La única consecuencia fue una hipotermia, porque tampoco será sancionado por su comportamiento temerario.

Momento en el que una ola arrastra al mar a unos jóvenes en A Coruña

Así fue el momento en el que una ola arrastró a un joven en la Caracola de Punta Herminia

Más información

Hay que tener en cuenta que solo una hora de vuelo del Helimer, que rescató al joven de las aguas, cuesta 8.000 euros, tanto en combustible como en mantenimiento como en tripulación. Y en aquel momento se movilizaron a docenas de personas. Pero, a pesar de la indignación que despierta entre el público, lo habitual es que nunca se exija un pago los rescates.

El italiano, que estaba visitando a su hermano, fue rescatado de las aguas ileso, salvo por una hipotermia

“Nosotros cobramos los remolques de barcos, pero no de las personas que sacamos del mar”, comentan desde Salvamento Marítimo. Tampoco lo han hecho nunca los Bomberos aunque es cierto que la Guardia Civil, en operaciones de rescate en la montaña, por ejemplo, sí ha llegado a imponer un recargo, sobre todo en casos de palmaria temeridad.

Rescatados tras ser arrastrados por una ola a la altura de la Caracola de A Coruña

Rescatan con vida a un hombre que cayó al mar en la zona de la Torre de Hércules

Más información

Sin embargo, en A Coruña existe el ejemplo reciente de Pablo Montero, el surfista que ignoró la alerta naranja para disfrutar de su práctica deportiva a principios de noviembre. En esa ocasión sí que fue sancionado por saltarse la cinta policial, mientras que en el caso del joven italiano, todo apunta a que no ha sido así. Aunque la Policía Local estuvo presente en el lugar, fue la Nacional la que se encargó del caso, y las fuentes municipales cuestionadas al respecto no han aclarado este extremo.

Búsqueda del desaparecido en punta Herminia, en A Coruña @ Quintana (2)
Aturuxos

El peligro de hacerse un buen selfi

En la memoria reciente de los coruñeses se encuentra la muerte de otro turista, un alemán, en marzo de este mismo año, que no tuvo un final feliz. Igual que en esta ocasión, el visitante había ignorado la alerta naranja. También ocurrió este verano otro caso que indignó a la opinión pública: se desplegó un dispositivo de búsqueda por la desaparición de un veinteañero en la bahía del Orzán, pero que horas después apareció en Pontevedra.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El ideal gallego

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 16 de diciembre?
Belen Cebey
Una joven viste una de las sudaderas circenses de EleOnora

EleOnora, la marca “sport con rollo” y de estética circense que conquista A Coruña desde verano
Jorge Riveiro
Fernando Briones, dirigiendo un concierto de la Gaos

Una Orquesta Gaos de cine para ayudar a Padre Rubinos
Óscar Ulla
Las comisarias de la muestra, alumnas de Mestrado en Estudos Avanzados de Bibliotecas, Arquivos e Museos de la UDC

Un archivo íntimo con ‘secretos’ de casi todos: así vivía Betanzos en los 80 y 90
Lucía Tenreiro