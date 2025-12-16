El Gobierno local licitará el contrato de Nostián antes de fin año
El BNG destaca que los municipios del área también reciclen en ella su basura
El Gobierno local convocó hoy de urgencia una reunión informativa en la que anunció que licitará el contrato de Nostián antes de que acabe el año. Hay que recordar que la planta de reciclaje lleva cinco años funcionando sin un contrato en regla.
La noticia ha sido recibida con agrado por el BNG. El portavoz del grupo municipal, Francisco Jorquera, "O BNG salienta tamén a importancia de ter en perspectiva a incorporación á planta outros concellos alén dos que forman o Consorcio das Mariñas, que xa tratan o seu lixo en Nostián"
También destaca Nostián como modelo alternaivo a SOgama, la planta de la Xunta: "Nós desde logo non imos pór paus nas rodas a este proceso. Apostamos decididamente por un modelo baseado na reciclaxe, a redución e a reutilización".