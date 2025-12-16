Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Gobierno local licitará el contrato de Nostián antes de fin año

El BNG destaca que los municipios del área también reciclen en ella su basura

Abel Peña
Abel Peña
16/12/2025 12:36
Reunión de la comisión de esta mañana
Reunión de la comisión de esta mañana
CEDIDA
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El Gobierno local convocó hoy de urgencia una reunión informativa en la que anunció que licitará el contrato de Nostián antes de que acabe el año. Hay que recordar que la planta de reciclaje lleva cinco años funcionando sin un contrato en regla. 

La noticia ha sido recibida con agrado por el BNG. El portavoz del grupo municipal, Francisco Jorquera, "O BNG salienta tamén a importancia de ter en perspectiva a incorporación á planta outros concellos alén dos que forman o Consorcio das Mariñas, que xa tratan o seu lixo en Nostián"

También destaca Nostián como modelo alternaivo a SOgama, la planta de la Xunta: "Nós desde logo non imos pór paus nas rodas a este proceso. Apostamos decididamente por un modelo baseado na reciclaxe, a redución e a reutilización". 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Vicio, en Marineda City

A Coruña ya disfruta de Vicio en Marineda City
Redacción
El ideal gallego

El gallego Luis Tosar, medalla de oro al mérito de Bellas Artes
EFE
El ideal gallego

Hacienda aclara que los nuevos controles de pagos con Bizum solo afectan a profesionales
EFE
Víctor de Aldama

Un presunto testaferro de Aldama declara que cobró 3.500 euros al mes por no hacer nada
EFE