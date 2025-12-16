Mi cuenta

A Coruña

El coruñés Tinho, tercero en Operación Triunfo 2025

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
16/12/2025 00:35
Tinho
Tinho en un momento de la gala de OT
Tinho es el tercer clasificado de Operación Triunfo 2025. El programa de Amazon Prime Video cerró este lunes la edición con una última gala en la que el coruñés volvió a demostrar que es una verdadera bestia escénica y vocal. Finalmente, el joven se situó en un top 3 en el que triunfó Cristina, con Olivia en el segundo puesto. El cuarto puesto fue para Guille Toledano y el quinto se lo quedó Claudia Arenas.

Teddy Swims y Toto guiarán al coruñés Tinho en la gran final de 'Operación Triunfo'

Tinho eligió el 'Lose control' de Teddy Swims para demostrar su evolución durante los meses en los que ha permanecido en la Academia de OT. Un blues muy complicado en el que Tinho no solo mostró su potencia vocal, sobradamente conocida, sino en el que también pisó con fuerza el escenario y jugó con la cámara para refrendar el mensaje de la canción.

Y el mensaje caló. Y el público lo premió metiéndolo en el top 3 de finalistas de Operación Triunfo.

La última actuación en solitario del coruñés (y también de Olivia y Cristina) fue retomar el tema que había usado en la Gala 0 en la que se ganó su puesto en la Academia. El rock regresó a la versátil voz de Tinho, que levantó al público con el 'Hold the line' de Toto. El coruñés dejó patente su evolución con una actuación mucho más madura y en la que se movió por el escenario como pez en el agua a la vez que sacaba todo su poderío vocal.

¿Qué ha sido de los concursantes gallegos que pasaron por 'Operación Triunfo'?

Antes de conocer quién se iba a hacer con el título de ganador de OT 2025 llegó uno de los momentos más emocionantes: el estreno en directo del himno de la edición. Los 16 concursantes cantaron por última vez juntos en en el plató del programa poniéndole voz a 'Ese lugar' y haciendo recorrer un mar de lágrimas

