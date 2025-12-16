Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Disputas en A Coruña por sitios para dormir en una ciudad con los refugios saturados

Se dan incidentes violentos entre indigentes, aunque son raros los casos como el crimen de Santa Margarita

Abel Peña
Abel Peña
16/12/2025 06:00
Vista de la cúpula de la finca de los Mariño, uno de los campamentos más habituales de los sintecho
Vista de la cúpula de la finca de los Mariño, uno de los campamentos más habituales de los sintecho
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La muerte del joven senegalés de 20 años que tuvo lugar el parque de Santa Margarita en la noche del sábado pone de relieve el problema de la exclusión social. La víctima había discutido con otro sintecho, de 46 años, por un sitio para dormir bajo una de las mesas de merienda del parque de Santa Margarita, que al caer la noche los indigentes convierten en refugios. Hay sitios así en distintos puntos de la ciudad y no son raras las disputas por dormir en ellos. En algunos casos, estalla la violencia.

Zona precintada por la Policía Nacional en Santa Margarita tras el asesinato de un joven

Crímenes y agresiones que rompen la calma en el parque de Santa Margarita

Más información

Además del parque de Santa Margarita, los sintecho suelen instalarse en los alrededores del centro cívico de Labañou y de la finca de los Mariño. También en los soportales de los edificios cercanos al Orzán, siempre buscando resguardarse de la lluvia y el frío. El techo de la cúpula de la finca de los Mariño y los tejados de los merenderos del parque de Santa Margarita los convierten en lugares codiciados a los que vuelven una y otra vez.

Vista de la cúpula de la finca de los Mariño, uno de los campamentos más habituales de los sintecho
Campamento en el parque de Santa Margarita
Quintana

Hace justo dos años, se registró un incidente grave en la finca de los Mariño. Allí se encuentran varios bancos de hormigón dispuestos en forma de radios de una rueda, donde acampan permanentemente los indigentes. Poco antes del mediodía, estalló una pelea por ocupar uno de esos bancos. En esta ocasión, a puñetazo limpio. La policía Local intervino y detuvo a seis jóvenes que se hallaban en el país de manera irregular.

Momento en el que ingresó en los juzgados

El indigente sospechoso de apuñalar a otro en Santa Margarita ingresa en prisión

Más información

Tampoco es el primer enfrentamiento mortal que registra la ciudad entre dos individuos en riesgo de exclusión social. En enero de 2018, uno de los usuarios de Padre Rubinos apuñaló a otro en el pecho dentro de las instalaciones. En este caso, ni siquiera hubo una pelea. El asesino, un vasco de casi 50 años, apuñaló a su víctima cuando esta le pregunto ‘qué tal’. Acababa de salir de una entrevista infructuosa con una trabajadora social y estaba furioso.

“Gente muy buena”

Pero estos incidentes tan graves son raros. El padre Natalio Saludes, de la iglesia de San Francisco, que trabaja con este colectivo, señala que “hay mucha gente muy buena, de absoluta confianza”. Reconoce que entre ellos “tendrán sus rivalidades, por espacios o no se qué, pero nosotros (la asociación Boa Noite) nunca hemos visto agresividad”.

Por su parte, Pablo López, de la Cocina Económica, se muestra cauto al hablar de un aumento de la inseguridad entre los indigentes. Sin embargo, en junio, tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 58 años (otro indigente) en un contenedor de papel que había sido descargado en una planta de reciclaje, López había teorizado que podía haberse metido en el recipiente para dormir en un sitio seguro. “Si hace diez años la gente podía dormir tranquilamente en la calle, a día de hoy no es seguro dormir en la calle en A Coruña”, había dicho.

Utensilios de personas sin techo acumulados en el parque de Santa Margarita, donde ocurrió la muerte de un hombre este pasado sábado

La investigación por la muerte de un hombre en Santa Margarita sigue en marcha, a la espera de varios testigos

Más información

“Es casi una cuestión de lógica matemática. Cuando más gente haya durmiendo en la ciudad, más probabilidades hay de que surjan conflictos”, apunta. Y por supuesto, “el porcentaje de personas que no tiene un alojamiento estable y normalizado es cada vez mayor”. Cuanta más gente hay en situación de sinhogar, más se pasan gran parte de las 24 horas del día en los aspectos públicos de la ciudad, “aunque tenga un alojamiento en un recoveco en la arquitectura de la ciudad”, las probabilidades de que surjan los conflictos se incrementan. “Es un poco lo que está ocurriendo. Y esas pugnas y rencillas en la calle también son inherentes al propio colectivo”, continúa López.

Es decir, que las disputas por motivos como un lugar para dormir no son para nada extrañas. “Es una competencia territorial porque la costumbre genera derecho. Se dicen el uno al otro ‘Yo duermo aquí normalmente’”, comenta el trabajador social.

El hecho mismo de no tener hogar, o tenerlo solo a ratos (hay muchos casos en los que pueden dormir bajo techo un mes y al mes siguiente volver a la calle) les obliga a convivir mucho tiempo entre ellos. “El que no tiene un hogar estable se relaciona con sus iguales otras personas en riesgo de exclusión social”; apunta López.

La asociación Boanoite contabilizó este mes a treinta personas viviendo en la calle. Comparadas con las noventa del verano, no parecen muchas, pero son difíciles de contar. “Los recursos que hay están todos llenos. Mira que hay que recursos, que hay asociaciones, pero están todos llenos”, denuncia Natalio Saludes.

El detenido por el homicidio del sábado ingresa en prisión

Tras haber prestado declaración, el mendigo investigado por el homicidio del sábado en Santa Margarita ingresó ayer en prisión. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8, en funciones de guardia, decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido para evitar el riesgo de fuga. J.J.A., cubano de nacionalidad nigeriana, habría apuñalado mortalmente a N.D.F., otro indigente de 20 años, de nacionalidad senegalesa. El crimen tuvo lugar en el parque de Santa Margarita pasadas las ocho de la noche y el móvil habría sido una disputa por un lugar para dormir, dado que ambos son sin techo. El detenido es habitual de la calle San Andrés, donde ejerce la mendicidad. También vivió un tiempo en el 120 de la ronda de Nelle, hasta el incendio que tapió el edificio okupa en junio del año pasado.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El ideal gallego

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 16 de diciembre?
Belen Cebey
Uno de los jóvenes golpeados por las olas sale de la zona de peligro

El joven rescatado el sábado en la Caracola de Punta Herminia no será sancionado por saltarse el precinto
Abel Peña
Una joven viste una de las sudaderas circenses de EleOnora

EleOnora, la marca “sport con rollo” y de estética circense que conquista A Coruña desde verano
Jorge Riveiro
Fernando Briones, dirigiendo un concierto de la Gaos

Una Orquesta Gaos de cine para ayudar a Padre Rubinos
Óscar Ulla