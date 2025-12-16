Disputas en A Coruña por sitios para dormir en una ciudad con los refugios saturados

Vista de la cúpula de la finca de los Mariño, uno de los campamentos más habituales de los sintecho Quintana

La muerte del joven senegalés de 20 años que tuvo lugar el parque de Santa Margarita en la noche del sábado pone de relieve el problema de la exclusión social. La víctima había discutido con otro sintecho, de 46 años, por un sitio para dormir bajo una de las mesas de merienda del parque de Santa Margarita, que al caer la noche los indigentes convierten en refugios. Hay sitios así en distintos puntos de la ciudad y no son raras las disputas por dormir en ellos. En algunos casos, estalla la violencia.

Además del parque de Santa Margarita, los sintecho suelen instalarse en los alrededores del centro cívico de Labañou y de la finca de los Mariño. También en los soportales de los edificios cercanos al Orzán, siempre buscando resguardarse de la lluvia y el frío. El techo de la cúpula de la finca de los Mariño y los tejados de los merenderos del parque de Santa Margarita los convierten en lugares codiciados a los que vuelven una y otra vez.

Campamento en el parque de Santa Margarita Quintana

Hace justo dos años, se registró un incidente grave en la finca de los Mariño. Allí se encuentran varios bancos de hormigón dispuestos en forma de radios de una rueda, donde acampan permanentemente los indigentes. Poco antes del mediodía, estalló una pelea por ocupar uno de esos bancos. En esta ocasión, a puñetazo limpio. La policía Local intervino y detuvo a seis jóvenes que se hallaban en el país de manera irregular.

Tampoco es el primer enfrentamiento mortal que registra la ciudad entre dos individuos en riesgo de exclusión social. En enero de 2018, uno de los usuarios de Padre Rubinos apuñaló a otro en el pecho dentro de las instalaciones. En este caso, ni siquiera hubo una pelea. El asesino, un vasco de casi 50 años, apuñaló a su víctima cuando esta le pregunto ‘qué tal’. Acababa de salir de una entrevista infructuosa con una trabajadora social y estaba furioso.

“Gente muy buena”

Pero estos incidentes tan graves son raros. El padre Natalio Saludes, de la iglesia de San Francisco, que trabaja con este colectivo, señala que “hay mucha gente muy buena, de absoluta confianza”. Reconoce que entre ellos “tendrán sus rivalidades, por espacios o no se qué, pero nosotros (la asociación Boa Noite) nunca hemos visto agresividad”.

Por su parte, Pablo López, de la Cocina Económica, se muestra cauto al hablar de un aumento de la inseguridad entre los indigentes. Sin embargo, en junio, tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 58 años (otro indigente) en un contenedor de papel que había sido descargado en una planta de reciclaje, López había teorizado que podía haberse metido en el recipiente para dormir en un sitio seguro. “Si hace diez años la gente podía dormir tranquilamente en la calle, a día de hoy no es seguro dormir en la calle en A Coruña”, había dicho.

“Es casi una cuestión de lógica matemática. Cuando más gente haya durmiendo en la ciudad, más probabilidades hay de que surjan conflictos”, apunta. Y por supuesto, “el porcentaje de personas que no tiene un alojamiento estable y normalizado es cada vez mayor”. Cuanta más gente hay en situación de sinhogar, más se pasan gran parte de las 24 horas del día en los aspectos públicos de la ciudad, “aunque tenga un alojamiento en un recoveco en la arquitectura de la ciudad”, las probabilidades de que surjan los conflictos se incrementan. “Es un poco lo que está ocurriendo. Y esas pugnas y rencillas en la calle también son inherentes al propio colectivo”, continúa López.

Es decir, que las disputas por motivos como un lugar para dormir no son para nada extrañas. “Es una competencia territorial porque la costumbre genera derecho. Se dicen el uno al otro ‘Yo duermo aquí normalmente’”, comenta el trabajador social.

El hecho mismo de no tener hogar, o tenerlo solo a ratos (hay muchos casos en los que pueden dormir bajo techo un mes y al mes siguiente volver a la calle) les obliga a convivir mucho tiempo entre ellos. “El que no tiene un hogar estable se relaciona con sus iguales otras personas en riesgo de exclusión social”; apunta López.

La asociación Boanoite contabilizó este mes a treinta personas viviendo en la calle. Comparadas con las noventa del verano, no parecen muchas, pero son difíciles de contar. “Los recursos que hay están todos llenos. Mira que hay que recursos, que hay asociaciones, pero están todos llenos”, denuncia Natalio Saludes.