Buscan en A Coruña a un hombre de 60 años desaparecido en el mar

El helicóptero Helimer y la lancha de Salvamento Marítimo, en la búsqueda este martes del desaparecido Víctor Seoane

Los servicios de emergencia buscan a un hombre de unos 60 años, vecino de la zona de O Portiño, del que no saben nada desde este lunes a las siete de la tarde y temen que pueda haber desaparecido en el mar.

Su familia denunció su desaparición por la mañana y la última vez que lo vieron fue a las siete de la tarde de ayer, enfundado en un neopreno negro.

La zona que comprende entre el Puerto Exterior y el Paseo Marítimo, a la altura del monte de San Pedro, está siendo batida por el por el Helimer y una lancha de Salvamento Marítimo, además de por la Policía Local y Nacional por tierra y por los Bomberos de A Coruña. A todos ellos se unirá esta tarde Protección Civil.

Al parecer, el hombre desaparecido había bajado hasta el mar aprovechando la marea baja.