A Coruña

Buscan en A Coruña a un hombre de 60 años desaparecido en el mar

El hombre, enfundado en neopreno, fue visto por última vez a las 19.00 horas de este lunes

Abel Peña
Abel Peña
16/12/2025 10:12
Búsqueda de un desaparecido en A Coruña
El helicóptero Helimer y la lancha de Salvamento Marítimo, en la búsqueda este martes del desaparecido
Víctor Seoane
Los servicios de emergencia buscan a un hombre de unos 60 años, vecino de la zona de O Portiño, del que no saben nada desde este lunes a las siete de la tarde y temen que pueda haber desaparecido en el mar. 

Búsqueda pescador en A Coruña

Su familia denunció su desaparición por la mañana y la última vez que lo vieron fue a las siete de la tarde de ayer, enfundado en un neopreno negro. 

Rescatados tras ser arrastrados por una ola a la altura de la Caracola de A Coruña

Rescatan con vida a un hombre que cayó al mar en la zona de la Torre de Hércules

La zona que comprende entre el Puerto Exterior y el Paseo Marítimo, a la altura del monte de San Pedro, está siendo batida por el por el Helimer y una lancha de Salvamento Marítimo, además de por la Policía Local y Nacional por tierra y por los Bomberos de A Coruña. A todos ellos se unirá esta tarde Protección Civil.

Al parecer, el hombre desaparecido había bajado hasta el mar aprovechando la marea baja.

