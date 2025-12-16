Andy (sin Lucas) estará en concierto en A Coruña

Andy y Lucas, en la presentación de su última gira juntos

El pasado mes de septiembre, solo cinco días antes de su concierto, Andy y Lucas cancelaban la actuación que tenían prevista en A Coruña. Iniciaban así su proceso de separación como dúo, tras graves problemas de convivencia como artistas que los llevaron a tomar caminos apartados en el mundo de la música.

Ahora, Andy, la mitad del dúo, anuncia una nueva etapa en solitario tras más de dos décadas en los escenarios y con una gira en la que presentará nuevas canciones, como 'Marioneta'.

Gira en solitario de Andy, con parada en A Coruña

Una de las fechas ya aseguradas en el 'Solo Tour' pasará por la ciudad de A Coruña, concretamente por el Palacio de la Ópera. Será el 24 de abril de 2026.

Las primeras entradas para ver a Andy ya han salido a la venta, mientras que en próximas fechas se pondrá en marcha el sistema para hacerse con un ticket para el concierto de A Coruña.

Los fans coruñeses de Andy y Lucas se quedaron con la miel en los labios para ver en este 2025 dos veces a su dúo favorito, ya que antes del concierto suspendido en octubre en el mes de febrero el Palacio de la Ópera se había llenado con el espectáculo 'Nuestros últimos acordes', la gira que les llevó por toda la geografía española, mezclando pop, rock y flamenco, sello del dúo que se coló hace ya más de 20 años en las vidas de muchos coruñeses.