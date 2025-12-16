Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña ya disfruta de Vicio en Marineda City

Redacción
16/12/2025 13:47
Vicio, en Marineda City
Vicio, en Marineda City
Vicio, la cadena especializada en smash burgers en España, ya está abierta en A Coruña. El centro comercial Marineda City inauguró este lunes el nuevo establecimiento, que dispone de 305,75 m² de superficie interior y una terraza de 77,10 m², creando un espacio diseñado para ofrecer la experiencia gastronómica característica de Vicio, tanto en sala como en comida para llevar. Además, esta apertura supone la incorporación de 26 nuevos profesionales al equipo de la compañía.

Con esta apertura, Vicio reafirma su estrategia de expansión basada en ubicaciones de alto tránsito y gran diversidad de público. Marineda City se convierte así en un enclave estratégico para acercar su propuesta gastronómica a nuevos consumidores gallegos.

Vicio, la hamburguesería más viral, abrirá en A Coruña

Más información

“Llegar a A Coruña y, en concreto, a Marineda City, es un paso muy importante para nosotros. Galicia es una tierra con una cultura gastronómica increíble y nos hace muchísima ilusión introducir aquí nuestra propuesta. Estamos preparados para ofrecer una experiencia que esté a la altura de un público tan exigente”, afirma Aleix Puig, cofundador y presidente de Vicio.

La propuesta de Vicio son las hamburguesas de calidad con ingredientes de primera, cocinadas con su técnica de smash.

Con este nuevo restaurante en Marineda City, Vicio suma 37 locales

