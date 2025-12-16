Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

A Coruña cerrará 2025 como un año muy lluvioso, con un 20% más de las precipitaciones habituales

El día más caluroso fue el 10 de agosto, con 29,5 grados, según el balance provisional de Aemet

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
16/12/2025 12:55
Lluvia en A Coruña el 29 de noviembre
Lluvia en A Coruña el 29 de noviembre
Patricia G. Fraga
A Coruña despedirá este 2025 como un año en el que ha llovido bastante, con precipitaciones un 20% por encima de la media habitual en todo el año. Así se sustrae del balance del otoño climatológico (meses de septiembre, octubre y noviembre) y del balance provisional de 2025 que presentó esta mañana el delegado de Aemet en Galicia, Francisco Infante, en el que A Coruña supera el balance general de la comunidad, donde ha llovido un 11% más de lo normal en el año.

En lo que se refiere a las temperaturas anuales, tanto en A Coruña como en Galicia han sido extremadamente cálidas. Así, será con toda probabilidad el segundo año más cálido de toda la serie histórica de la Aemet, que comienza en 1961, con 1,3 grados por encima de la media, casi igualando el récord de 2023. Si bien no ha habido olas de calor como tal en Galicia, el delegado sí destacó periodos prolongados de altas temperaturas, especialmente en verano, donde A Coruña registró 29,5 grados el día 10 de agosto, el día más caluroso del año en la urbe. Así, tanto el año como el otoño han sido en A Coruña muy cálidos, en consonancia con la tendencia registrada: los últimos once años han sido los más calientes de la serie en Galicia.

En cuanto al otoño climatológico, ha sido cálido y ligeramente más lluvioso de lo habitual, también con un 7% superior a la media en el dato de lluvias para toda la región. El mismo dato registró A Coruña: también en la ciudad herculina llovió un 7% más que lo habitual para estas fechas.

En cuanto a las temperaturas del otoño climatológico en Galicia, fue cálido a pesar de un septiembre frío. Respecto a las precipitaciones, septiembre y octubre fueron secos, pero las grandes lluvias de noviembre elevaron la media hasta ese 7% de más precipitaciones.

Previsión para Navidad

Infante también aprovechó la ocasión para hacer una previsión para esta semana y los días de Navidad. Así, comunicó que mañana habrá una situación estable, de anticiclón y cielos poco nubosos, casi sin precipitaciones, con temperaturas más bajas. El jueves llegará un frente que afectará a la comunidad gallega con lluvias que durarán hasta el viernes por la mañana, que por la tarde ya remitirán. El sábado llegará otro frente y volverá a llover hasta primeras horas del domingo. 

Las temperaturas iniciarán un descenso a lo largo de la presente semana. A medio plazo, hasta Navidad y fin de año, el clima será más seco de lo normal en Galicia en estas fechas a cambio de ser también más frío, expuso. En el interior se formarán nieblas, pero no se prevé que nieve. Así, Nochebuena y Navidad tendrán un tiempo estable, frío y sin precipitaciones

