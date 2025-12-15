Un coruñés en la carrera por el Goya: “Es muy difícil, pero tengo la esperanza de conseguirlo”

Franco (primero por la derecha), en la pista de aterrizaje durante el rodaje del corto El Chino Arcos (cedida)

El arquitecto Arturo Franco Díaz (A Coruña, 1972) dio un revés a su carrera profesional cuando, en 2023, su primer corto (‘El custodio de Bahía Honda’) se hizo con varios premios en festivales internacionales, entre ellos el herculino Intersección. Un corto que, dos años más tarde, ha sido preseleccionado para la próxima edición de los premios Goya, en la categoría de cortometraje documental. Estas navidades sabrá si su historia pasa la primera prueba y optará a la estatuilla en la gala del 28 de febrero: una empresa que ve “muy difícil”, pero en la que deposita “la esperanza de conseguirlo”.

‘El custodio de Bahía Honda’ (disponible en Filmin) habla sobre Cuba. En concreto, apunta su director, es “una metáfora de la realidad actual del país”: “Trata de recoger de una forma muy sucinta todas aquellas circunstancias que están afectando a Cuba desde hace años mediante la historia de soledad de un personaje en una isla sin tiempo”.

El protagonista, Antonio Figueroa, es un custodio, “una suerte de santero de la fe yoruba, una religión afrocubana muy establecida en el país”. Tras vivir sucesos tan relevantes para la nación como la crisis de los misiles o la revolución, según Franco, “perdió el control y se convirtió en un Quijote cubano, porque trata de proteger a toda costa una pista de aterrizaje, abandonada desde hace más de 30 años, que ya no entraña ningún tipo de peligro puesto que ya no hay ataques”.

La historia

La pista de aterrizaje es la génesis de la historia. Con ella se topó Franco en uno de sus viajes por Cuba (donde trabajó como arquitecto un año), donde terminó encontrando una historia que vio como “una oportunidad”. “Era una pista llena de hierro para evitar que allí aterrizaran los aviones americanos, puesto que Bahía Honda, una población cercana que está justo enfrente de la península de Florida, está ahí. Todo aquello reunía unas condiciones geopolíticas y temporales muy intensas, así que buscamos un equipo de españoles y cubanos disidentes que se sumaron a la aventura de narrarla”, comenta.

Arturo Franco | “Era el primer festival al que me presentaba, estoy en shock” Más información

Una vez terminado, lo presentó al festival Intersección de su ciudad natal en 2023. Y recibió un premio. Durante los últimos dos años, ha seguido circulando por festivales, y ahora, los Goya. Todo depende de los académicos: “Creo que es una historia honesta y sencilla, que espero que pueda ser de interés no solo para los cubanos o amantes del mundo latino, sino también para los españoles. Cuba ha sido una parte muy importante de la historia de España, y creo que lo sigue siendo”, explica.

Planes de futuro

En caso de conseguirlo, e incluso de ganar después, tiene claro cómo lo celebraría: con una buena comida. “Me encantaría celebrarlo con el equipo cubano. Muchos de ellos, desde que lo rodamos, y a partir de la llegada del nuevo presidente de la isla, han emigrado a Estados Unidos. Y este país tiene un presidente que está estrangulando a la isla. Cuando acabé el corto, viajé allí y lo celebré con ellos mientras comíamos y disfrutábamos de la película. Me gustaría hacer algo parecido”.

Ya hay más historias en la recámara. En la actualidad cuenta con otros dos cortos (‘Santa Clara’ y ‘A filla do canteiro’) en festivales y está rodando su primer largo, ‘Seres urbanos’, en Madrid. Espera estrenar esta cinta sobre el urbanismo de la capital española a mediados de 2026.