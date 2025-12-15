Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Receta | Vieiras a la gallega

Redacción
15/12/2025 06:46
Receta de vieiras a la gallega
Receta de vieiras a la gallega
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Ingredientes (para 2 personas) 

  • 4 vieiras 
  • Una cebolla grande 
  • Una cucharada de pimentón 
  • Un vaso de vino blanco (albariño, a ser posible) 
  • 4 lonchas de jamón serrano 
  • Aceite, sal, pan rallado y perejil

Elaboración

Primero limpiamos a conciencia las vieiras, retirando toda la telilla que las recubre y la arena que traen. Hay que procurar no dañar el cuerpo de la vieira mientras se limpia, para que no llegue machacada al horno.

También limpiamos la honda concha en la que viene este marisco y la dejamos secar. 

A continuación, ponemos al fuego una sartén con aceite (un poquito más del que llenaría el fondo de la sartén) y echamos la cebolla muy picada. Pochamos la cebolla a fuego lento y muy poquito a poco, hasta que quede transparente y empiece a estar blanda. 

Entonces, incorporamos la cucharada de pimentón y removemos bien, siempre controlando que el fuego esté bajo para no quemar el pimentón y que quede agrio. 

Es el momento de echar el vaso de vino blanco, remover y dejar que se evapore el alcohol y que reduzca un poco la mezcla. 

Agregamos tres de las lonchas de jamón muy picadas y removemos. 

Probamos como está de sal y agregamos la que sea necesaria (siempre después de echar el jamón, ya que dará su sabor salado por sí mismo). 

Precalentamos el horno a 180 grados y montamos las vieiras, cada cuerpo en su concha. Encima de las vieiras ponemos la mezcla de la cebolla, el pimentón, el vino y el jamón, cubriéndolas bien. 

Ahora es cuando podemos elegir entre poner sobre esta salsa cubitos de jamón picado, perejil o las dos cosas. 

Sea como fuere, terminaremos echando sobre la mezcla una buena capa de pan rallado. 

Horneamos a 180 grados durante unos 30 minutos. El tiempo dependerá de lo grandes que sean las vieiras, por lo que conviene ir comprobando para que no se nos quemen. Al final de la cocción, si vemos que el pan rallado no se ha tostado de todo, podemos darle un golpe de gratinado en el mismo horno.

logo xunta conselleria do mar positivo
logo xunta conselleria do mar positivo
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Empanada de zamburiñas

Receta | Empanada de zamburiñas
Redacción
impactos guerra civil10_14001815

Las huellas de la Guerra Civil que todavía son patentes en La Marina
Doda Vázquez
Dos estudiantes caminan en la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de A Coruña

¿Por qué los estudiantes de Medicina no confían en la descentralización?
Dani Sánchez
Pista de hielo en A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 15 de diciembre?
Noela Rey Méndez