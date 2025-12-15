¿Por qué los estudiantes de Medicina no confían en la descentralización?

Dos estudiantes caminan en la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de A Coruña Patricia G. Fraga

Mientras el nuevo pacto para la descentralización de Medicina sigue esperando ser aprobado por el 100% de las universidades públicas gallegas, los estudiantes del grado en la USC mantienen su rutina en la ciudad compostelana. Y es que, en plena guerra abierta de nuevo por el rechazo de la facultad, los alumnos –en su mayoría– lo tienen claro: no confían en la descentralización y, 'coruñesismo' y 'viguismo' aparte, se muestran reticentes a la creación de nuevas facultades.

El texto consensuado entre rectores de las tres universidades públicas de Galicia y representantes de las Consellerías de Sanidade y Educación para descentralizar la docencia teórica y práctica del grado de Medicina tendría que haberse aprobado por los tres Consellos de Goberno hace más de dos semanas. Sin embargo, a día de hoy solo el Rectorado herculino dio luz verde al nuevo pacto, aceptado previamente por el respectivo grupo de trabajo y por el Consello de Docencia Clínica el pasado mes de noviembre.

Ricardo Cao, sobre la descentralización de Medicina: "Precisamos un 'si' ou un 'non', non hai camiños intermedios por explorar" Más información

La falta de firma por parte de la USC se debió al casi unánime rechazo de la facultad médica compostelana al texto. Por un lado, de los profesores, quienes cuestionaron que el 50% del profesorado de las unidades docentes de A Coruña y Vigo sea de estas universidades, “algo inédito nos graos oficiais impartidos polo sistema universitario público”, y exigieron introducir una cláusula explícita que impida que estas unidades descentralizadas “poidan derivar en futuras solicitudes de crear novas facultades sen xustificación académica nin sanitaria”. Por otro lado, de los estudiantes, quienes consideran “precipitado” descentralizar a partir del curso que viene, y creen que tanto este proceso como la creación de nuevas facultades podría afectar a la calidad formativa.

Intercambio de pareceres

“No siento que haya habido ningún tipo de estudio sobre si es adecuado que se empiece a descentralizar a partir del curso que viene”, explica Ignacio Souto, alumno de quinto curso de este grado en Santiago. De esta forma, Souto también cree que “trastoca mucho la vida del estudiante” y que, el no conocer a los profesores –y su trayectoria– en caso de abrir nuevas facultades en otros puntos de Galicia, “podría afectar a la calidad formativa del título”.

En el caso del estudiante coruñés, aunque ve "positivo para la ciudad" la creación de una facultad en A Coruña, no considera que sea la mejor opción. "En Santiago los profesores ya son conocidos, se sabe cuál es su calidad docente. Crear de cero una facultad con profesores adscritos sin una evaluación es más arriesgado, no sé cómo podría afectar", sentencia el alumno de quinto.

Inés Rey considera “un error” renunciar a una facultad de Medicina para A Coruña Más información

En cuanto a la descentralización, también ve ciertas trabas, sobre todo en quinto, cuando los estudiantes de Medicina afrontan dos periodos de cinco meses diferentes de prácticas: en hospital y en centro de salud. En su caso, Souto tuvo la suerte de realizar ambas en A Coruña, su ciudad natal, pero cree que no todos tienen la misma suerte: "Para alguien que no es de una de las ciudades grandes de Galicia, es todo un lío. Es imposible que, si no eres de esa ciudad, encuentres piso por un tiempo de solo cinco meses, trastoca mucho los planes", incide, mientras que considera que en caso de realizarlas en Santiago y alrededores, como hasta el momento, se evita este problema.

Saturación

Los alumnos consideran que el problema se incrementaría para los estudiantes de fuera de Galicia, quienes con la descentralización actual, al no haber suficientes plazas en centros de salud de Santiago, les adjudican centros de salud de su área sanitaria, en algún ayuntamiento de la zona del Barbanza, por ejemplo. Así lo cree Aldara Alonso, estudiante viguesa de quinto de Medicina, quien expone que no le parece del todo mal la idea de descentralizar, aunque sí le parece "un poco apresurado" hacerlo desde el año que viene.

Alonso asegura que repartir la docencia puede ser positivo, sobre todo, debido a la saturación de alumnos que tanto el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) como las clases del grado acumulan a diario. No obstante, no termina de ver con buenos ojos, al igual que su compañero Ignacio Souto, que pueda impartir docencia teórica profesores de universidades diferentes.

Xunta y USC, en guerra por Medicina mientras A Coruña y Vigo ya igualan plazos para crear el grado en 2027 Más información

Con la posibilidad de solicitar nuevas facultades para Galicia en la mesa por el aplazamiento de la votación en Santiago, la guerra por Medicina vuelve a abrirse. El rector de la UDC, Ricardo Cao, espera saber en los próximos días qué futuro médico le espera a A Coruña. Para que aplace su postura sobre crear el grado, su homólogo en la USC, Antonio López, tendrá que lograr aprobar en Consello de Goberno un texto que, según fuentes consultadas de la USC, parece difícil poder plantearla en plazos, sobre todo, en un contexto complicado debido a las inminentes elecciones al Rectorado en la entidad educativa compostelana.