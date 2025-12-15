Pista de hielo en A Coruña Germán Barreiros

La semana previa al inicio de las fechas más potentes de la Navidad empieza en A Coruña con el protagonismo para las corales, que estarán en concierto en los soportales de María Pita. A las 19.30 cantará la del Sporting Club Casino y a las 20.30, el Coro Sancta María Maris.

Guía completa de la Navidad en A Coruña Más información

Además, seguirá en marcha el mercadillo de Navidad, en horario de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas.

Dentro del Palacio Municipal de María Pita estará también el belén municipal, abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Galería Así luce el Belén municipal de María Pita en A Coruña Ver más imágenes

El muelle de Batería acoge la pista de hielo de A Coruña, que este lunes abre de de 11.00 a 23.00 horas. 16.45 a 21.30 horas.

Pista de hielo en A Coruña Más información

El centro comercial Marineda City mantiene su mercadillo de Navidad en la plaza exterior y, en la plaza Emilia Pardo Bazán, el árbol de los deseos de 17.00 a 21.00 horas, donde se podrá dejar un mensaje para donar un euro a la Asociación Meniños. Los que participen entrarán en el sorteo de tarjetas regalo por 25, 50 y 100 euros.

Programación completa de Navidad en Marineda City Más información

Por el centro comercial Los Rosales se volverá a pasar Papá Noel, que estará en la planta baja a las 17.30 horas. Este lunes vuelve a abrir el pop up navideño de Zara, que permite disfrutar de una mágica oficina postal en la que varios trenes y cientos de cartas se mueven por raíles y donde también hay cuentacuentos y chocolate con churros.

Programación de Navidad 2025 en Los Rosales Más información

Oleiros cuenta con una pista de hielo instalada en Perillo, en la polideportiva de la II República. Su horario este lunes es de 11.00 a 22.45 horas 16.45 a 21.30 horas. En la plaza Esther Pita de Santa Cruz están las atracciones de Navidad, con camas elásticas, tiovivo y hasta un viaje virtual con Papá Noel. Estará abierta por la tarde, 16.45 a 21.30 horas.

Atracciones infantiles y actividades de Navidad en Oleiros Más información

En Arteixo este lunes es el último día para visitar la exposición de fotografía del CCC Manuel Murguía 'Chicas nuevas 24 horas' de Mabel Lozano. Además, sigue abierto el mercadillo navideño en el Paseo Fluvial, de 17.00 a 21.00 horas.