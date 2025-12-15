Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Pasa a disposición judicial el sospechoso del crimen de Santa Margarita

El hombre de 46 años fue detenido en la Sagrada Familia, tras una corta huida

Abel Peña
Abel Peña
15/12/2025 17:34
sospechoso
El sospechoso entrando en los juzgados
Carlota blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Esta tarde pasó a disposición judicial J.J.A., cubano de nacionalidad nigeriana, por haber apuñalado mortalmente a un joven de 20 años, de nacionalidad senegalesa. El crimen tuvo lugar en el parque de Santa Margarita y el móvil habría sido una disputa por un lugar para dormir, dado que ambos son sin techo

En la disputa, J.J.A., habría sido golpeado con una botella y él  se habría defendido apuñalando al joven. Lamentablemente, una de las cuchilladas le alcanzó en la femoral y se desangró en segundos. 

El sospechoso reside en la ciudad desde hace años. Durante un tiempo, vivió en el 120 de la ronda de Nelle, donde también residían varias docenas de sujetos en riesgo de exclusión social, hasta el incendio que obligó a tapiarlo en junio del año pasado. 

J.J.A. vivía de la mendicidad, y era habitual verle pedir dinero junto a la plaza de Santa Catalina. en San Andrés. También solía reunirse con otros indigentes de la zona de la iglesia Castrense. 

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Santiago Segura y Cañita Brava en Madrid

El dulce regalo navideño de Cañita Brava a Santiago Segura
Andrea López Ramos
El Polar Express de la calle Belén

La Sagrada Familia tiene la calle más navideña: Polar Express, un muñeco de nieve y estrellas en los árboles
Lara Fernández
Arresto del conocido estafador

Cae el histórico estafador 'El Truhán' en El Bierzo tras simular un robo de móviles
EFE
Tribunal Supremo

El Supremo prohíbe salir del país a un excargo de Acciona por los amaños de obra del 'caso Koldo'
EP