Pasa a disposición judicial el sospechoso del crimen de Santa Margarita

El sospechoso entrando en los juzgados Carlota blanco

Esta tarde pasó a disposición judicial J.J.A., cubano de nacionalidad nigeriana, por haber apuñalado mortalmente a un joven de 20 años, de nacionalidad senegalesa. El crimen tuvo lugar en el parque de Santa Margarita y el móvil habría sido una disputa por un lugar para dormir, dado que ambos son sin techo

En la disputa, J.J.A., habría sido golpeado con una botella y él se habría defendido apuñalando al joven. Lamentablemente, una de las cuchilladas le alcanzó en la femoral y se desangró en segundos.

El sospechoso reside en la ciudad desde hace años. Durante un tiempo, vivió en el 120 de la ronda de Nelle, donde también residían varias docenas de sujetos en riesgo de exclusión social, hasta el incendio que obligó a tapiarlo en junio del año pasado.

J.J.A. vivía de la mendicidad, y era habitual verle pedir dinero junto a la plaza de Santa Catalina. en San Andrés. También solía reunirse con otros indigentes de la zona de la iglesia Castrense.