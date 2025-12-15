Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Operativo especial para retirar una ballena de 30 toneladas del puerto de A Coruña

Salvamento Marítimo remolcó el cuerpo del animal hasta el muelle de Oza por el peligro para la navegación

Iván Aguiar
Iván Aguiar
15/12/2025 13:39
La ballena muerta permanece en la lámina de agua del muelle de Oza
La ballena muerta permanece en la lámina de agua del muelle de Oza
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Salvamento Marítimo recibió un aviso el pasado sábado de una persona que había caído al mar en la zona de punta Herminia, un suceso que tuvo final feliz al ser rescatada con éxito. Justo después llegó otra alerta por un objeto a la deriva que podría ser un peligro para la navegación de embarcaciones en una zona ubicada frente al monte de San Pedro. Resultó ser una ballena de gran tamaño que ya había muerto.

La 'Salvamar Betelgeuse' se encargó de remolcar el animal hasta el puerto de A Coruña. Fue una tarea que duró cuatro horas y que no fue nada sencilla, ya que había temor a que el cetáceo se partiese, con lo que el traslado se ejecutó lentamente, según confirman fuentes de este cuerpo de emergencias.

Ballena

La ballena quedó depositada en la rampa del muelle de Oza, cubierta parcialmente por el agua. Lleva allí desde el sábado, a la espera de que sea retirada. La Autoridad Portuaria coruñesa será la encargada de llevar a cabo esta tarea, lo que requiere de un importante operativo.

La entidad estatal confirma que será necesario una o dos grúas para poder subir a tierra al cetáceo, que tiene una longitud de 21 metros y un peso de 30 toneladas.

Fernando Díaz posa en los muelles de A Coruña

Fernando Díaz, el gruista enganchado al puerto de A Coruña: “Es mi empresa, estaba muy contento”

Más información

¿Qué pasará una vez esté en el muelle? Será transportado a la empresa Gesuga (Gestora de subproductos de Galicia) para finalmente convertirse en harinas cárnicas, según confirma el Puerto. 

También se dará oportunidad a la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) para que tome muestras para poder determina la causa de la muerte. El portavoz de esta entidad, Alfredo López, explica que se está “preparando a loxística” para este operativo y que el objetivo principal es “retirar o animal”.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Rob Reiner con su familia

El director Rob Reiner y su esposa habrían sido degollados por un familiar, según TMZ
EFE
Narrativa del rural en positivo en MEGA

Más de 100 profesionales se reúnen en MEGA para impulsar una narrativa del rural en positivo
Redacción
Vivienda pública en Xoán Vicente Viqueira en Sada

Sada contará con nueva vivienda pública en la avenida Xoán Vicente Viqueira
Redacción
Inés Rey

Inés Rey, sobre las denuncias de acoso sexual en el PSOE: "Echo de menos voces de hombres poderosos de mi partido"
EP