Operativo especial para retirar una ballena de 30 toneladas del puerto de A Coruña

La ballena muerta permanece en la lámina de agua del muelle de Oza Javier Alborés

Salvamento Marítimo recibió un aviso el pasado sábado de una persona que había caído al mar en la zona de punta Herminia, un suceso que tuvo final feliz al ser rescatada con éxito. Justo después llegó otra alerta por un objeto a la deriva que podría ser un peligro para la navegación de embarcaciones en una zona ubicada frente al monte de San Pedro. Resultó ser una ballena de gran tamaño que ya había muerto.

La 'Salvamar Betelgeuse' se encargó de remolcar el animal hasta el puerto de A Coruña. Fue una tarea que duró cuatro horas y que no fue nada sencilla, ya que había temor a que el cetáceo se partiese, con lo que el traslado se ejecutó lentamente, según confirman fuentes de este cuerpo de emergencias.

La ballena quedó depositada en la rampa del muelle de Oza, cubierta parcialmente por el agua. Lleva allí desde el sábado, a la espera de que sea retirada. La Autoridad Portuaria coruñesa será la encargada de llevar a cabo esta tarea, lo que requiere de un importante operativo.

La entidad estatal confirma que será necesario una o dos grúas para poder subir a tierra al cetáceo, que tiene una longitud de 21 metros y un peso de 30 toneladas.

¿Qué pasará una vez esté en el muelle? Será transportado a la empresa Gesuga (Gestora de subproductos de Galicia) para finalmente convertirse en harinas cárnicas, según confirma el Puerto.

También se dará oportunidad a la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) para que tome muestras para poder determina la causa de la muerte. El portavoz de esta entidad, Alfredo López, explica que se está “preparando a loxística” para este operativo y que el objetivo principal es “retirar o animal”.