A Coruña

Myke Towers, Juanes, Hard Gz y Belén Aguilera, primeros confirmados del Morriña Fest

Los primeros abonos saldrán a la venta este martes 16 de diciembre

Óscar Ulla
Óscar Ulla
15/12/2025 12:09
Público en la última edición del Morriña Fest
Público en la última edición del Morriña Fest
Quintana
Como regalo anticipado de Navidad el Morriña Fest acaba de anunciar los primeros nombres para la edición de 2026. Se trata de Myke Towers, Juanes, Hard Gz y Belén Aguilera.

El festival se celebrará los días 24 y 25 de julio de 2026 en el puerto de A Coruña, como en los últimos años. Esta nueva edición contará así con el regreso de Juanes a la ciudad herculina, una de las figuras más reconocidas de la música latina, que en el pasado ya ofreció conciertos en recintos como el Coliseum. 

También regresará Myke Towers, uno de los artistas más influyentes del panorama urbano mundial, que este 2025 ya trajo su gira europea al multiusos herculino. El acento gallego lo pondrá Hard Gz. La última confirmación de este primer avance es Belén Aguilera, una de las voces más relevantes del pop alternativo, que ya formó parte del Morriña Fest en su edición en el estadio de Riazor.

Madrugón para ver a Myke Towers en el Coliseum de A Coruña

Más información

Primeras entradas

Las primeras entradas se pondrán a la venta este martes, 16 de diciembre. Se podrán adquirir a partir de las 12.00 horas en la página web del festival.

La organización destaca que "próximamente" se irán conociendo nuevos artistas que se sumarán al cartel del Morriña Fest en 2026.

