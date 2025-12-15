Más de 100 profesionales se reúnen en MEGA para impulsar una narrativa del rural en positivo

Narrativa del rural en positivo en MEGA Cedida

El Museo Estrella Galicia (MEGA) acogió el pasado sábado el encuentro Comunicación Rural Sustentable, una jornada que reunió a más de un centenar de profesionales de la comunicación, creadores de contenido, iniciativas rurales y agentes del cambio con un objetivo común: impulsar una narrativa del rural gallego más justa, realista y en positivo.

El evento, impulsado por Corporación Hijos de Rivera, a través del proyecto Mercado de la Cosecha, y la Fundación Galicia Sustentable, se consolida como un espacio de reflexión, inspiración y reconocimiento para todas aquellas personas y proyectos que están transformando el rural, tanto desde la acción como desde la manera en la que se cuenta.

Comunicación Rural Sustentable surge como respuesta a una de las principales conclusiones del Foro Rural Sustentable: el rural necesita ser contado de otra manera. Los propios agentes del cambio reclamaron una comunicación que supere estereotipos, ponga en valor las realidades actuales del territorio y acompañe los procesos de transformación social, económica y ambiental ya en marcha.

Desde esa escucha activa, Hijos de Rivera y la Fundación Galicia Sustentable apuestan por la comunicación como una palanca clave para el futuro del rural. En palabras de Marcos Pérez, director de la Fundación Galicia Sustentable, “el futuro del rural depende, en gran medida, de cómo lo contamos. Comunicar en positivo no es maquillar la realidad, es contarla con rigor y también con orgullo”.

La jornada se inició con un recorrido por los más de 13 años de trayectoria del Mercado de la Cosecha, proyecto de impacto positivo de Hijos de Rivera centrado en visibilizar productos, personas e iniciativas del rural gallego.

A lo largo del encuentro se compartieron experiencias que demuestran cómo una comunicación honesta y bien orientada puede generar oportunidades reales en el territorio. Proyectos como Pazo de Vilane, Agrolistik, Vacantes.gal o Airas Moniz expusieron casos de éxito en los que emprendimiento, arraigo y relato van de la mano.

El relevo generacional también tuvo un papel destacado a través de las voces de Lucía Casal y Lucía Martínez, ganaderas, y Beatriz Rodríguez, granjera, tres jóvenes mujeres que lideran proyectos en el rural y que representan un presente con futuro para el territorio.

En el ámbito más técnico, Javier Cebreiros, doctor en Comunicación, ofreció una intervención inspiradora sobre el poder transformador de la comunicación y el impacto de las palabras y los proyectos en la cultura y el entorno.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el reconocimiento a Laura Vallejo (@lauritavallejo) y Elia Lugilde (@huertelia), dos creadoras que contribuyen de forma decisiva a proyectar una visión honesta, cercana y profesional del rural y del sector primario.

Ambas participaron en una conversación con Nuska Chousa, en la que abordaron los retos, contradicciones y aprendizajes de contar el rural desde la experiencia personal y el trabajo diario.

El cierre del encuentro corrió a cargo de Pepe Cabanas, CMO de Hijos de Rivera, quien subrayó la importancia de alinear identidad, acción y comunicación: “En Galicia tenemos algo único: productos, personas y territorios con enorme valor. La comunicación es clave para llevar todo eso más lejos, sin perder autenticidad”.

Comunicación Rural Sustentable marca así un punto de inflexión en la forma de abordar el relato del rural gallego, apostando por una comunicación que no solo describe, sino que acompaña, activa y transforma, alineada con los valores de un rural vivo, diverso y lleno de futuro.