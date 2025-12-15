Las resonancias de madrugada triunfan entre los pacientes jóvenes

Un grupo de radiólogos, con el jefe del servicio, José Manuel Castro, a la derecha, analizan una prueba en el Chuac | Quintana

Recibir una cita para una resonancia magnética en horario nocturno no es raro en el Chuac. Desde el pasado mes de octubre, hay dos días a la semana que se realizan hasta 20 horas al día este tipo de pruebas en el hospital coruñés, desde las 06.00 hasta las 02.00 horas. Meses después de su puesta en marcha, el jefe de Radiología, José Manuel Castro, constata el éxito de esta iniciativa, especialmente entre los pacientes de menor edad.

A Coruña hará resonancias magnéticas hasta las dos de la madrugada Más información

La razón detrás de la ampliación no es otra que la alta demanda de estos estudios en el área sanitaria. “La resonancia magnética es una exploración que lleva mucho tiempo, con una media de 30 minutos, y esto repercute mucho en el número de pacientes que podemos atender diariamente”, explica Castro.

Menores de 55 años

Así, las citaciones en horario nocturno se han centralizado en los pacientes menores de 55 años o aquellos que viven en A Coruña ciudad, así como alrededores, con el objetivo de evitar desplazamientos largos a altas horas de la madrugada.

Aunque la participación en estos nuevos tramos es totalmente voluntaria, la realidad es que la mayoría de los pacientes aceptan. “Hemos tenido muy buena acogida porque les agilizamos pruebas que tenían pendientes”, explica el jefe del servicio en el Chuac.

La iniciativa permite realizar unas veinte intervenciones más al día, lo que provoca una reducción en los tiempos de espera

De esta forma, la iniciativa permite realizar unas veinte resonancias magnéticas más al día, aproximadamente, lo que impacta positivamente en la reducción de los tiempos de espera. Para no perder casi ni un minuto del día, las pruebas se realizan de forma ininterrumpida de 06.00 a 02.00 los lunes y los miércoles. “El resto de horas ya nos parecían muy intempestivas para citar”, indica el especialista.

Los ojos del Hospital de A Coruña que pueden curar un cerebro en tan solo media hora Más información

Salvo esos dos días con horario ampliado, el resto de jornadas, que incluyen el fin de semana, mantienen su horario habitual, de 08.00 a 20.00, con un total de 14 horas al día.

Más de 38.000 estudios

El número de pruebas que se realizan al año aumentará significativamente este 2025 gracias a esta medida, superando las 38.000 resonancias magnéticas registradas en 2024 en el área sanitaria de A Coruña.

“En estos últimos años, hemos hecho el esfuerzo de priorizar las patologías más urgentes y se han disminuido de forma significativa los tiempos de espera”, asegura el jefe de un servicio que realiza unos 1.500 estudios al día, alcanzando los 470.000 anuales gracias a un equipo compuesto por un total de 200 personas. La mayoría son pruebas de radiología simple, de tórax y columna sobre todo.

La nueva resonancia magnética del Chuac hace 1.307 estudios en cuatro meses Más información

De esta forma, los esfuerzos realizados en este servicio le han llevado a situarse entre los mejores a nivel nacional. De hecho según el Monitor de Reputación Sanitaria, se encuentra en el top 15 español.

“Hemos mejorado mucho nuestra actividad asistencial y esto se ve reflejado en que estemos en el puesto número 14 en este monitor, que no sólo está basado en datos estadísticos, también en encuestas a radiólogos que valoran aquellos servicios con mayor valor en España”, subraya José Manuel Castro. Un logro del que está especialmente orgulloso tras llevar más de una década al frente de este servicio clave. “El 80% de los diagnósticos están basados en pruebas de imagen”, recuerda. 