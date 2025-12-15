Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La Universidade da Coruña, entre las 10 más sostenibles de España

Redacción
15/12/2025 12:48
Campus de Elviña
Campus de Elviña
EC
El prestigioso GreenMetric World University Ranking ha publicado su última clasificación de las universidades más sostenibles del mundo, en la que la Universidade da Coruña (UDC) alcanza, en esta decimoquinta edición, la décima posición entre las 34 universidades españolas analizadas. A nivel internacional, la institución coruñesa se sitúa en el puesto 352.

En la edición de este año, el número de instituciones académicas participantes se ha incrementado hasta 1.745 universidades procedentes de 105 países, una cifra que continúa creciendo y que consolida a este ranking como el de mayor alcance y reconocimiento internacional en materia de sostenibilidad universitaria.

La UDC ha obtenido un total de 4.787,5 puntos, destacando especialmente en el ámbito de la gestión de residuos y reciclaje, donde alcanza el segundo puesto en España y el 78 a nivel mundial. Asimismo, registra buenos resultados en el apartado de Educación e Investigación, con la sexta posición en el ámbito nacional y el puesto 417 en el conjunto mundial.

El GreenMetric World University Ranking es una iniciativa impulsada por la Universidad de Indonesia, creada en 2010, que evalúa las políticas de sostenibilidad ambiental de las universidades a partir de seis categorías: entorno e infraestructuras, energía y cambio climático, gestión de residuos, uso del agua, sistemas de transporte y educación e investigación.

En la actualidad se evalúan 1.745 instituciones, de las cuales 34 son españolas. El objetivo principal del ranking es reflejar el desempeño de las universidades en materia de sostenibilidad, promoviendo la mejora continua y el compromiso institucional frente a los retos del cambio climático.

La convocatoria de 2025 se ha desarrollado bajo el lema “Avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Educación Superior: historias de nuestras instituciones y comunidades”, con el propósito de seguir fomentando la participación de universidades de todo el mundo y reforzar el compromiso colectivo con la construcción de campus sostenibles para el futuro.

La clasificación de 2025 está liderada, un año más, por la Wageningen University & Research de los Países Bajos. En el ámbito nacional, la Universidad de Granada encabeza la lista de universidades españolas, situándose en el puesto 63 a nivel mundial.

