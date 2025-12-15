Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Sagrada Familia tiene la calle más navideña: Polar Express, un muñeco de nieve y estrellas en los árboles

Los vecinos de la calle Belén hacen honor a su nombre al crear un recorrido de lo más creativo hecho por los propios residentes

Lara Fernández
Lara Fernández
15/12/2025 16:07
El Polar Express de la calle Belén
El Polar Express de la calle Belén
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La calle Belén, en la Sagrada Familia, hace honor a su nombre al ser el epicentro de la Navidad del barrio. Los vecinos de esta vía residencial han elaborado de forma artesanal su propio poblado navideño, en el que no falta ningún detalle fruto de la creatividad. 

Un árbol da inicio al recorrido y apunta la dirección a seguir para encontrarse con el Polar Express. Así, los viandantes pueden ver a su paso por los diferentes portales el famoso tren, hecho con cajas rojas y luces, un muñeco de nieve, un elfo y hasta la Virgen María. 

La Virgen María en la calle Belén
La Virgen María en la calle Belén
Javier Alborés

En las ramas de los árboles, estrellas colgadas elaboradas con perchas y bolas de Navidad. Incluso dentro un portal los niños que vivan en el edificio pueden dejar sus cartas para Papá Noel y los Reyes Magos en un buzón especial. Una forma de disfrutar de la Navidad en comunidad. 

No es la primera vez que en la calle Belén llevan a cabo esta iniciativa. Ya en Halloween los árboles aparecieron decorados con fantasmas hechos con tela blanca, por lo que parece que los vecinos le han cogido gusto a la hora de demostrar que en su calle reina la imaginación.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Santiago Segura y Cañita Brava en Madrid

El dulce regalo navideño de Cañita Brava a Santiago Segura
Andrea López Ramos
sospechoso

Pasa a disposición judicial el sospechoso del crimen de Santa Margarita
Abel Peña
Arresto del conocido estafador

Cae el histórico estafador 'El Truhán' en El Bierzo tras simular un robo de móviles
EFE
Tribunal Supremo

El Supremo prohíbe salir del país a un excargo de Acciona por los amaños de obra del 'caso Koldo'
EP