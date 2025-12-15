La Sagrada Familia tiene la calle más navideña: Polar Express, un muñeco de nieve y estrellas en los árboles

El Polar Express de la calle Belén Javier Alborés

La calle Belén, en la Sagrada Familia, hace honor a su nombre al ser el epicentro de la Navidad del barrio. Los vecinos de esta vía residencial han elaborado de forma artesanal su propio poblado navideño, en el que no falta ningún detalle fruto de la creatividad.

Un árbol da inicio al recorrido y apunta la dirección a seguir para encontrarse con el Polar Express. Así, los viandantes pueden ver a su paso por los diferentes portales el famoso tren, hecho con cajas rojas y luces, un muñeco de nieve, un elfo y hasta la Virgen María.

La Virgen María en la calle Belén Javier Alborés

En las ramas de los árboles, estrellas colgadas elaboradas con perchas y bolas de Navidad. Incluso dentro un portal los niños que vivan en el edificio pueden dejar sus cartas para Papá Noel y los Reyes Magos en un buzón especial. Una forma de disfrutar de la Navidad en comunidad.

No es la primera vez que en la calle Belén llevan a cabo esta iniciativa. Ya en Halloween los árboles aparecieron decorados con fantasmas hechos con tela blanca, por lo que parece que los vecinos le han cogido gusto a la hora de demostrar que en su calle reina la imaginación.