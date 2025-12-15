La Fundación María José Jove atiende a 72 familias con menores a través de su programa 'Peques'

Programa Peques de la Fundación Jove Cedida

La Fundación María José Jove atendió en 2025 a 72 familias con menores de 0 a 6 años a través de 'Peques', un programa que desarrolla en el área de influencia de A Coruña y del que se benefician unidades familiares con una situación socioeconómica que afecta al desarrollo infantil, incluidas necesidades socioeducativas especiales.

En marcha desde 2018, 'Peques' tiene como objetivo apoyar a las familias para favorecer el adecuado desarrollo madurativo de los menores, así como estimular su desarrollo psicofísico, social y cognitivo.

Las familias -- un total de 400 han sido atendidas desde la puesta en funcionamiento del programa -- son derivadas fundamentalmente desde los servicios municipales y los centros de salud.

Este programa les ofrece también un espacio de encuentro, acompañamiento y apoyo, en el que compartir experiencias, adquirir herramientas para la crianza y acceder a recursos y bienes de primera necesidad.

'Peques' también facilita la conexión con recursos sociosanitarios fundamentales para aquellas familias en situación de vulnerabilidad. A lo largo de este año se han llevado a cabo un total de 96 sesiones, trabajando en tres áreas: salud, desarrollo y apoyo familiar.