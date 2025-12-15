La Fundación Barrié convoca 16 becas para estudios de máster, doctorado y posdoctorado en el extranjero

Alumnos de la Fundación Barrié EC

La Fundación Barrié, consciente de la importancia de la formación avanzada para el desarrollo personal y colectivo, convoca la 37.ª edición del Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero, con un total de 16 ayudas destinadas a la realización de estudios de máster, doctorado y posdoctorado fuera de España.

El programa, creado en 1990 como una de las principales apuestas de la Fundación por la educación, se ha consolidado como una de sus iniciativas más relevantes. Hasta la fecha ha supuesto una inversión acumulada superior a los 57 millones de euros, beneficiando a más de 760 gallegos, y contribuyendo de manera decisiva a la formación de talento altamente cualificado.

En esta 37.ª edición, el programa se completa, por tercera vez, con convocatorias específicas para la realización de programas de doctorado y posdoctorado en LSU Health Shreveport (Estados Unidos), reforzando así la proyección internacional de la iniciativa.

Como en ediciones anteriores, el programa persigue un triple objetivo: facilitar el acceso a la mejor formación de posgrado, ofrecer experiencias académicas en un entorno internacional y fomentar las relaciones académicas y profesionales de titulados universitarios vinculados a Galicia.

La Fundación Barrié convoca 10 becas para la realización de estudios de máster en todas las áreas del conocimiento durante el curso académico 2026-2027 en instituciones extranjeras de reconocido prestigio. Las ayudas están dirigidas a titulados universitarios de nacionalidad española y vinculados a Galicia.

Cada beca contará con una dotación máxima de 50.000 euros anuales.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 27 de febrero de 2026.

Las bases completas y el formulario de solicitud están disponibles en www.fundacionbarrie.org/becas-posgrado-extranjero.

La convocatoria incluye cuatro becas para cursar programas de doctorado en Ciencias de la Vida en LSU Health Shreveport, en especialidades como Bioquímica y Biología Molecular; Microbiología e Inmunología; Fisiología Celular y Molecular; Anatomía y Biología Celular; y Farmacología, Toxicología y Neurociencia.

Estas becas están dirigidas a titulados universitarios gallegos y permiten el acceso directo al programa elegido sin necesidad de superar el proceso de selección de la universidad. Podrán presentarse también estudiantes del último curso de grado, sin que sea requisito disponer previamente de un título de máster.

La dotación económica incluye un salario anual base de 32.000 dólares y una asignación adicional de 6.000 euros anuales para gastos de manutención y seguro médico. La duración máxima de la beca es de cinco años, con la obtención del título de máster al finalizar el segundo año y del doctorado al concluir el quinto.

Las solicitudes se aceptarán de forma continua a lo largo del año. Información completa y formularios en www.fundacionbarrie.org/becas-doctorado-lsu.

La Fundación Barrié convoca además dos becas de posdoctorado dirigidas a investigadores gallegos del área de Ciencias de la Vida, para desarrollar investigación avanzada en LSU Health Shreveport bajo la supervisión de expertos de reconocido prestigio internacional. Entre las principales áreas de investigación se encuentran Microbiología e Inmunología, Cardiología, Cáncer y Farmacología.

Los beneficiarios accederán directamente al programa seleccionado y recibirán un salario anual base de 61.000 dólares, así como una asignación anual de 12.000 euros para gastos de manutención y seguro médico. La duración máxima de estas becas será de cuatro años.

El plazo de solicitud permanecerá abierto durante todo el año. Las bases completas y el formulario están disponibles en www.fundacionbarrie.org/becas-postdoctorado-ls.

Con esta nueva convocatoria, la Fundación Barrié reafirma su compromiso con la excelencia académica, la internacionalización del talento gallego y el impulso a la investigación de alto nivel.