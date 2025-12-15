Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Fundación Barrié convoca 16 becas para estudios de máster, doctorado y posdoctorado en el extranjero

Redacción
15/12/2025 13:14
Alumnos de la Fundación Barrié 
EC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La Fundación Barrié, consciente de la importancia de la formación avanzada para el desarrollo personal y colectivo, convoca la 37.ª edición del Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero, con un total de 16 ayudas destinadas a la realización de estudios de máster, doctorado y posdoctorado fuera de España.

El programa, creado en 1990 como una de las principales apuestas de la Fundación por la educación, se ha consolidado como una de sus iniciativas más relevantes. Hasta la fecha ha supuesto una inversión acumulada superior a los 57 millones de euros, beneficiando a más de 760 gallegos, y contribuyendo de manera decisiva a la formación de talento altamente cualificado.

En esta 37.ª edición, el programa se completa, por tercera vez, con convocatorias específicas para la realización de programas de doctorado y posdoctorado en LSU Health Shreveport (Estados Unidos), reforzando así la proyección internacional de la iniciativa.

Como en ediciones anteriores, el programa persigue un triple objetivo: facilitar el acceso a la mejor formación de posgrado, ofrecer experiencias académicas en un entorno internacional y fomentar las relaciones académicas y profesionales de titulados universitarios vinculados a Galicia.

La Fundación Barrié convoca 10 becas para la realización de estudios de máster en todas las áreas del conocimiento durante el curso académico 2026-2027 en instituciones extranjeras de reconocido prestigio. Las ayudas están dirigidas a titulados universitarios de nacionalidad española y vinculados a Galicia.

Cada beca contará con una dotación máxima de 50.000 euros anuales.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 27 de febrero de 2026.

Las bases completas y el formulario de solicitud están disponibles en www.fundacionbarrie.org/becas-posgrado-extranjero.

La convocatoria incluye cuatro becas para cursar programas de doctorado en Ciencias de la Vida en LSU Health Shreveport, en especialidades como Bioquímica y Biología Molecular; Microbiología e Inmunología; Fisiología Celular y Molecular; Anatomía y Biología Celular; y Farmacología, Toxicología y Neurociencia.

Estas becas están dirigidas a titulados universitarios gallegos y permiten el acceso directo al programa elegido sin necesidad de superar el proceso de selección de la universidad. Podrán presentarse también estudiantes del último curso de grado, sin que sea requisito disponer previamente de un título de máster.

La dotación económica incluye un salario anual base de 32.000 dólares y una asignación adicional de 6.000 euros anuales para gastos de manutención y seguro médico. La duración máxima de la beca es de cinco años, con la obtención del título de máster al finalizar el segundo año y del doctorado al concluir el quinto.

Las solicitudes se aceptarán de forma continua a lo largo del año. Información completa y formularios en www.fundacionbarrie.org/becas-doctorado-lsu.

La Fundación Barrié convoca además dos becas de posdoctorado dirigidas a investigadores gallegos del área de Ciencias de la Vida, para desarrollar investigación avanzada en LSU Health Shreveport bajo la supervisión de expertos de reconocido prestigio internacional. Entre las principales áreas de investigación se encuentran Microbiología e Inmunología, Cardiología, Cáncer y Farmacología.

Los beneficiarios accederán directamente al programa seleccionado y recibirán un salario anual base de 61.000 dólares, así como una asignación anual de 12.000 euros para gastos de manutención y seguro médico. La duración máxima de estas becas será de cuatro años.

El plazo de solicitud permanecerá abierto durante todo el año. Las bases completas y el formulario están disponibles en www.fundacionbarrie.org/becas-postdoctorado-ls. 

Con esta nueva convocatoria, la Fundación Barrié reafirma su compromiso con la excelencia académica, la internacionalización del talento gallego y el impulso a la investigación de alto nivel.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Rob Reiner con su familia

El director Rob Reiner y su esposa habrían sido degollados por un familiar, según TMZ
EFE
Narrativa del rural en positivo en MEGA

Más de 100 profesionales se reúnen en MEGA para impulsar una narrativa del rural en positivo
Redacción
Vivienda pública en Xoán Vicente Viqueira en Sada

Sada contará con nueva vivienda pública en la avenida Xoán Vicente Viqueira
Redacción
Inés Rey

Inés Rey, sobre las denuncias de acoso sexual en el PSOE: "Echo de menos voces de hombres poderosos de mi partido"
EP