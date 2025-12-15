La Cabalgata de Reyes de A Coruña recorrerá 4,4 kilómetros con nuevas carrozas

Cabalgata de Reyes 2025 El Ideal Gallego

El evento favorito de los más pequeños llegará en esta ocasión con un desfile más extenso. La Cabalgata de Reyes de 2026, que tendrá lugar como es habitual en la tarde del 5 de enero, recorrerá 4,4 kilómetros de la ciudad con 7,5 toneladas de caramelos a bordo de las carrozas. Al incrementar distancias, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, anunció este lunes que la comitiva adelantará su marcha a las 17.30 horas.

El punto de inicio será la calle Revolución Francesa, junto al parque de Vioño, para continuar por Igualdad y salir a la ronda de Outeiro, Alcalde Pérez Ardá, avenida Fernández Latorre, Cuatro Caminos, Cuesta de la Palloza, Primo de rivera, Linares Rivas, Cantón Grande, avenida de La Marina, Puerta Real, María Pita. Serán cerca de 1.200 las personas que participarán en la cabalgata, que tendrá trece carrozas.

Las seis municipales tendrán temática astronómica, con motivo del eclipse total de Sol que tendrá lugar en agosto. Entre estas, las tres de los Reyes Magos. Otras siete carrozas serán de colaboradores, además de los seis trenes, uno de ellos solidario. Al camión de los Bomberos, uno de los vehículos más aclamados del desfile, se sumará este año uno de la Policía Local.

En la zona de los Cantones, entre la intersección con Entrejardines y el teatro Colón, no estará permitida la presencia público debido a las obras. Habrá, como siempre, puntos accesibles, situados en Pérez Ardá –frente a El Corte Inglés– y delante de la Autoridad Portuaria. También puntos sin ruido, uno en la ronda de Outeiro, a la altura del hotel Avenida, y otro en el teatro Colón.