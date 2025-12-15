Inés Rey, sobre las denuncias de acoso sexual en el PSOE: "Echo de menos voces de hombres poderosos de mi partido"

Inés Rey EC

La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, ha reivindicado al PSOE como la formación política de "defensa del feminismo", pero, ante las denuncias de acoso sexual y comportamientos machistas por parte de miembros del mismo, entre ellos el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha lamentado un pronunciamiento claro por altos cargos de su partido.

"He echado en falta las voces de los hombres poderosos de mi partido, de cargos públicos y orgánicos", ha señalado con motivo de la comparecencia que ha ofrecido este lunes para informar de la cabalgata de Reyes.

"No voy a señalar a nadie, es una reflexión", ha apostillado ante las preguntas de los periodistas y después de firmar junto a otras seis alcaldesas del PSdeG, así como mujeres y hombres de la formación, un manifiesto que respalda la dimisión de Silvia Fraga como secretaria de Igualdad del partido en Galicia, a raíz de la gestión de la actual dirección frente a las acusaciones por supuesto acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte.

"Este ha sido siempre y será el partido de las mujeres, de la defensa del feminismo y que tenemos que cuidar y preservar", ha aseverado para incidir que cuando se producen crisis "los primeros derechos que se cuestionan son los de las mujeres".

Y es que Inés Rey ha insistido en que el machismo es "estructural en nuestra sociedad". "Esa estructura machista está arraigada socialmente y está en los partidos politicos, en las empresas, en el deporte, en otros ámbitos de la sociedad", ha recalcado.

Con la confianza de que estas denuncias "sirvan para que nos demos cuenta de que no somos -- las mujeres -- un objeto" y que "ya está bien de tratarnos como mercancía", ha insistido en la importancia de hablar de lo que ha calificado como un "drama".

RECHAZA "CONSPIRACIONES"

En una intervención en la que ha instado al PP a harcérselo "mirar", al aludir a sus pactos con "la ultraderecha y los que niegan la violencia machista", ha recalcado que, ante casos así, las "voces" tienen que ser "de todos" para apoyar las víctimas.

"Basta ya de teorías de conspiración y cosas que no aportan", ha sentenciado, por otra parte, para descartar que se pueden vincular denuncias de esta índole con guerras internas dentro del partido.

En este sentido, y elogiando la labor de la hasta ahora secretaria de Igualdad del PSdeG, se ha remitido al manifiesto suscrito, destacando también la firma por parte de compañeros del partido. "Pedimos explicaciones, tolerancia cero con el machismo y pedimos protección a las víctimas", ha resumido.

De Silvia Fraga, ha destacado su "entrega total", su labor "intachable" y su "defensa" del feminismo. Mientras, ha admitido que le incomoda "que se intente desvirtuar el motivo de fondo de unas denuncias por presunto acoso sexual y machismo, que se pongan en duda utilizando supuestas interpretaciones sobre guerras internas o sobre la utilización de las mujeres políticamente".

"Además de ser falso, es otra manera de machismo, es tapar las denuncias, deslizar que esas denuncias pueden estar siendo inventadas o manipuladas y abonarse a una teoría de la conspiración que no tiene ni pies ni cabeza", ha recalcado.