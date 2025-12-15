HM Modelo pondrá en marcha en 2026 una Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria

HM Modelo Archivo El Ideal Gallego

El Hospital HM Modelo pondrá en marcha a principios de 2026 una nueva Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria. Con una superficie de más de 855 metros cuadrados, contará con una sala de reanimación, tres quirófanos, una sala híbrida (quirófano y hemodinámica) y nueve habitaciones completas con baño y telemetría.

Se trata, indica, "de una inversión estratégica que supone un paso más en el compromiso del grupo con Galicia, donde opera desde hace casi doce años".

El reciente traslado de la inmensa mayoría de las consultas externas al nuevo Policlínico HM Ronda de Nelle ha permitido abordar este proyecto que ocupará una planta completa del hospital coruñés.

"Esta iniciativa nos hace especial ilusión, pues se trata de una apuesta de futuro que sitúa de nuevo al Hospital HM Modelo en un lugar de referencia en el panorama sanitario de esta comunidad", ha subrayado la directora médica de HM Hospitales en A Coruña, la doctora Paula Martínez Espada.

Además, ha destacado que "todo el planteamiento se ha hecho de la mano del equipo médico, atendiendo a sus necesidades y requerimientos, con el objetivo de conseguir la mejor Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria".