Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

HM Modelo pondrá en marcha en 2026 una Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria

Ep
15/12/2025 12:48
HM Modelo
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Hospital HM Modelo pondrá en marcha a principios de 2026 una nueva Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria. Con una superficie de más de 855 metros cuadrados, contará con una sala de reanimación, tres quirófanos, una sala híbrida (quirófano y hemodinámica) y nueve habitaciones completas con baño y telemetría.

Se trata, indica, "de una inversión estratégica que supone un paso más en el compromiso del grupo con Galicia, donde opera desde hace casi doce años".

El reciente traslado de la inmensa mayoría de las consultas externas al nuevo Policlínico HM Ronda de Nelle ha permitido abordar este proyecto que ocupará una planta completa del hospital coruñés.

"Esta iniciativa nos hace especial ilusión, pues se trata de una apuesta de futuro que sitúa de nuevo al Hospital HM Modelo en un lugar de referencia en el panorama sanitario de esta comunidad", ha subrayado la directora médica de HM Hospitales en A Coruña, la doctora Paula Martínez Espada.

Además, ha destacado que "todo el planteamiento se ha hecho de la mano del equipo médico, atendiendo a sus necesidades y requerimientos, con el objetivo de conseguir la mejor Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria".

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Rob Reiner con su familia

El director Rob Reiner y su esposa habrían sido degollados por un familiar, según TMZ
EFE
Narrativa del rural en positivo en MEGA

Más de 100 profesionales se reúnen en MEGA para impulsar una narrativa del rural en positivo
Redacción
Vivienda pública en Xoán Vicente Viqueira en Sada

Sada contará con nueva vivienda pública en la avenida Xoán Vicente Viqueira
Redacción
Inés Rey

Inés Rey, sobre las denuncias de acoso sexual en el PSOE: "Echo de menos voces de hombres poderosos de mi partido"
EP