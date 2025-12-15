Hace 25 años | Los espacios abiertos protagonizan el nuevo centro social de Os Mallos

El centro de Os Mallos, en una imagen de 2019 Javier Albores

Hace 25 años informaba este diario del proyecto del que finalmente sería el centro cívico de Os Mallos, concretando qué espacios y dependencias albergaría el edificio en los 2.300 metros cuadrados que ocupa para ofrecer ocio a los vecinos del barrio. Hace 75 años era noticia el trágico fallecimiento de un joven vecino de Carral un par de días después de un grave accidente con su vehículo en el trayecto entre A Coruña y Santiago. Hace 100 años, la visita de un general revolucionó la vida en la urbe: a recibirle acudió el alcalde y buena parte de la corporación municipal para trasladarle su deseo de que el militar, ilustre hijo adoptivo de la urbe, disfrutase lo máximo posible de su estancia entre coruñeses antes de regresar a Madrid.

Viernes, 15 de diciembre de 2000 Archivo El Ideal Gallego

Los espacios abiertos protagonizan el nuevo centro social de Os Mallos

Las formas sencillas y la claridad de los espacios serán las protagonistas del centro social de Os Mallos. Según el proyecto ideado por el estudio de arquitectura Fernández Carballada, en el que ha participado un equipo de trece personas, el local municipal contará con dos plantas y un semisótano, ocupará cerca de 2.300 metros cuadrados y tendrá distintas dependencias para el ocio de los vecinos. Este proyecto conjuga la exigencia municipal de la consistencia con el ideario del estudio de la limpieza de las formas. El resultado se verá el próximo año. Con la peculiaridad de haber ganado uno de los pocos concursos de ideas que convoca el Ayuntamiento para diseñar obras municipales, el proyecto realizado para el nuevo centro social de Os Mallos se caracteriza por la limpieza y amplitud de las formas. La distribución en dos plantas principales y un semisótano convierten a los cerca de 2.300 metros cuadrados en un edificio con cabida para todo tipo de actividades. En la planta baja del centro social se ubicará un salón de actos con palcos superiores, un centro para la Tercera Edad con sala de televisión y juegos, un amplio vestíbulo, una cafetería, aseos y la conserjería. La primera planta se empleará para situar las dependencias administrativas y permitir el acceso a los palcos del salón de actos.

Viernes, 15 de diciembre de 1950 Archivo El Ideal Gallego

Fallece un herido en un accidente de automóvil

A consecuencia de las gravísimas heridas que sufrió el pasado día 12 en un accidente de automóvil ocurrido en la carretera de La Coruña a Santiago, falleció en la madrugada de ayer, 14 de diciembre de 1950, en Carral, a donde había sido trasladado desde nuestra capital, el vecino de aquel pueblo Manuel Rodríguez Otero. Además, en las primeras horas de la noche de ayer, el vendedor de lotería Eugenio Patos Rey, de 26 años de edad, domiciliado en el Callejón de Tavares número 10, fue agredido en la calle Rúa Nueva por un individuo llamado Ramón Martínez Brandón, de 20 años de edad, vecino de la calle San Nicolás. Tras preguntarle cómo iba la venta, extrajo del bolsillo unas tijeras infiriéndole una herida punzante de tres centímetros de profundidad en la región escapular izquierda. Fue trasladado a la Casa del Socorro.

Martes, 15 de diciembre de 1925 Archivo El Ideal Gallego

El general Mario Muslera visita La Coruña

En el expreso de ayer, 14 de diciembre de 1925, llegó de Madrid el ilustre general de Infantería, nuestro respetable amigo don Mario Muslera y Planés, vocal que ha sido del Directorio Militar. Acompañábale su ayudante, comandante de Infantería señor Sánchez (don Alberto). A la estación acudieron a esperarle el alcalde Fernández López, con una nutrida comisión de concejales y el secretario señor Martín Martínez. El citado general se hará cargo nuevamente del mando de la brigada de Infantería y de la Comandancia general de la octava región, que desempeñaba antes de su exaltación a los Consejos de la Corona. Dentro de unos pocos días saldrá para la Corte, donde se propone pasar la Navidad. Dámosle nuestra más cordial bienvenida, deseándole que su estancia entre nosotros le sea lo más grata posible al ilustre hijo adoptivo de La Coruña.