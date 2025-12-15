El indigente sospechoso de apuñalar a otro en Santa Margarita ingresa en prisión

Momento en el que ingresó en los juzgados Carlota Blanco

Tras haber prestado declaración, el mendigo investigado por el homicidio del sábado en Santa Margarita ha ingresado en prisión. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del detenido para evitar riesgo de fuga.

J.J.A., cubano de nacionalidad nigeriana, habría apuñalado mortalmente a N.D.F., otro indigente de 20 años, de nacionalidad senegalesa. El crimen tuvo lugar en el parque de Santa Margarita pasadas las ocho de la noche y el móvil habría sido una disputa por un lugar para dormir, dado que ambos son sin techo

En la disputa, J.J.A., habría sido golpeado con una botella y él se habría defendido apuñalando al joven. Lamentablemente, una de las cuchilladas le alcanzó en la femoral y se desangró en segundos.