Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El indigente sospechoso de apuñalar a otro en Santa Margarita ingresa en prisión

La jueza le ha negado la posibilidad de fianza para evitar el riesgo de fuga

Abel Peña
Abel Peña
15/12/2025 21:00
Momento en el que ingresó en los juzgados
Momento en el que ingresó en los juzgados
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Tras haber prestado declaración, el mendigo investigado por el homicidio del sábado en Santa Margarita ha ingresado en prisión. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del detenido para evitar riesgo de fuga.  

J.J.A., cubano de nacionalidad nigeriana, habría apuñalado mortalmente a N.D.F., otro indigente de 20 años, de nacionalidad senegalesa. El crimen tuvo lugar en el parque de Santa Margarita pasadas las ocho de la noche y el móvil habría sido una disputa por un lugar para dormir, dado que ambos son sin techo

En la disputa, J.J.A., habría sido golpeado con una botella y él  se habría defendido apuñalando al joven. Lamentablemente, una de las cuchilladas le alcanzó en la femoral y se desangró en segundos.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Personal municipal de Cambre, en una de sus protestas ante la casa consistorial

Otoño de megáfonos en el área metropolitana
Noelia Díaz
El Mendo a su paso por A Ponte Nova, en Betanzos

La Xunta limpia siete kilómetros de los ríos Mendo, Mandeo y Xerpe
Lucía Tenreiro
Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña

Los usuarios del tren de A Coruña reciben con dudas el anuncio del billete único del Gobierno estatal
Dani Sánchez
Toma posesion

El coronel Jáudenes jura el cargo de jefe del Estado Mayor del Mando de Apoyo a la Maniobra
Abel Peña