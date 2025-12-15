El dulce regalo navideño de Cañita Brava a Santiago Segura

Santiago Segura y Cañita Brava, en Madrid Cedida

Las luces están encendidas, los villancicos empiezan a sonar y los gorros de Papá Noel ya decoran las cabezas de niños y mayores. La Navidad está a la vuelta de la esquina y en A Coruña ya se empieza a notar, al igual que en el resto del país.

A pesar de que los regalos de Santa no se abren hasta la mañana del 25 de diciembre, Cañita Brava ha querido ir a Madrid para sorprender a su buen amigo Santiago Segura, con quien trabaja en la nueva película de la saga 'Torrente'.

El coruñés, antes de partir a la capital, se pasó por una confitería de Os Castros para comprar pasteles y bombones, dulces que no pueden faltar en la mesa durante este tiempo festivo. Al llegar a la casa de Segura, se los ofreció como presente y el director quiso devolverle el gesto, dándole un aguinaldo de 500 euros.

Este 2025 parece ser el año de Cañita Brava pues, mientras rodaba 'Torrente 6', tuvo tiempo de filmar un anuncio de televisión con el presentador Agustín Bravo. "Marchando una de bravas para el señor Bravo", fue la frase que recitó en el anuncio de Salsas Chovi. Otro trabajo publicitario en el que estuvo fue para la cadena de pizzerías Napolit, basada en A Coruña, anunciando un menú exclusivo.

No por la cantidad de veces que apareció este año en pantalla, pero sí por su figura, Cañita Brava recibió un homenaje el pasado mes de octubre en el Garufa Club, coincidiendo también con la muerte, hace 45 años, de John Lennon.