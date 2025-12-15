El coronel Jáudenes jura el cargo de jefe del Estado Mayor del Mando de Apoyo a la Maniobra

Toma posesion

El salón del trono de la Capitanía General, en la Ciudad Vieja, ha acogido hoy la toma de posesión del nuevo jefe del Estado Mayor del Cuartel general del Mando de apoyo a la Maniobra: el coronel Alfonso Ignacio Jáudenes Sánchez.

El general de división Marcial González, jefe del Mando de Apoyo a la maniobra, presidió la ceremonia. Esta contó con la asistencia de autoridades militares de la provincia y de los jefes de unidades, centros y organismos.