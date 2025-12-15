El compositor Fernando Vázquez dona dos obras al Ayuntamiento: "Es mi homenaje a lo que siento por A Coruña"

Inés Rey y Fernando Vázquez Arias Javier Alborés

A principios de año, el compositor melidense afincado en A Coruña Fernando Vázquez Arias comenzaba el estreno en la Real Academia Galega de Belas Artes (Ragba) de algunas de sus nuevas creaciones, entre ellas dos obras netamente coruñesas: ‘Sonata Brigantia’ y ‘Suite coruñesa’.

Este lunes, Vázquez Arias acudía a María Pita para entregar dos copias de estas obras para depositarlas en el Archivo Municipal, para su conservación y posterior uso, como una suerte de homenaje a la ciudad que lo acogió con 16 años.

“Como son dos obras dedicadas a A Coruña, por mi trayectoria y vinculación a la ciudad, quería que estuviesen en el Archivo Municipal, por eso surgió la idea de ofrecérselas al Concello, para que tuvieran un ejemplar de cada obra, para que puedan consultarse, interpretarse o hacer lo que quieran con ellas”, cuenta quien fue fundador de la Escola Amadeus de Coruña y de la Nova Orquestra Sinfónica de Galicia.

Fue la propia alcaldesa, Inés Rey, quien recibió al compositor en María Pita y recogió ambas obras. Bromea Vázquez Arias con la respuesta de la regidora al depositar la ‘Suite coruñesa’: “Dijo que se podría utilizar para la inauguración de Entrejardines”, cuenta entre risas. Y es que esta ‘Suite coruñesa’ consta de cinco partes: ‘Os Cantóns’, ‘Obelisco’, ‘Paseo polos xardíns’, ‘Campás da Mariña’ y ‘O Parrote’, de ahí la posibilidad de hacerla formar parte de la reapertura de la obra magna de esta legislatura.

Pero, bromas a un lado, Vázquez Arias se muestra “muy agradecido”. No solo por la recepción de las obras por parte de la alcaldesa, sino también porque “estaba parte de la Corporación también presente, y el concejal de Cultura”, detalla. “Muy cariñosos todos, la verdad”, añade.

Un sentimiento

Con esta donación, el compositor originario de Melide quiere rendir su propio tributo a la urbe herculina.

“Me vine a estudiar con 16 años, y tengo 68, imagínate...”, rememora entre risas. “Me fui a Madrid, hice muchas actividades fuera, incluso en el extranjero, pero siempre tuve mi residencia aquí, de alguna manera siempre volví a la ciudad”, explica Vázquez Arias.

“Aquí es donde disfruto, me apasiona, es una ciudad maravillosa, donde puedes pasear, con esos paisajes... es una delicia estar en A Coruña. Es un poco mi homenaje a todo esto que siento por la ciudad, a un sitio que me apetece tanto”, concluye Vázquez Arias.