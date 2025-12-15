El BNG denuncia que no se aporten fondos para la reforma integral del CEIP Cidade Vella

Entrada del CEIP Cidade Vella Quintana

El BNG ha denunciado esta mañana que la Xunta no aporte fondos para la reforma integral del CEIP Cidade Vella de A Coruña. Así lo hizo la concejala y diputada del Bloque en el Parlamento Mercedes Queixas, quien en una sesión de la Comisión de Educación de la cámara gallega instó al director general de Centros y Recursos Humanos de la consellería de Educación, Jesús Álvarez, a comprometer fondos para remodelar el colegio herculino.

Queixas le dirigió una pregunta al Gobierno gallego sobre el estado de las instalaciones del colegio, tras las quejas de sus responsables sobre su estado, y sobre su eventual reforma. Según expone el Bloque en un comunicado, es "incomprensible que no comprometa ninguna partida para la reforma teniendo en cuenta que en los presupuestos de 2026 figura una partida de más de 13 millones de euros para arreglar las deficiencias de los centros de enseñanza pública".

Así, Queixas afeó que Álvarez apuntase la semana pasada al Ayuntamiento de A Coruña. "O Concello ten responsabilidades sobre o mantemento básico, pero non sobre as obras maiores, entre elas a reforma dos edificios, que son competencia da Xunta. Neste sentido, cumpre salientar que o edificio do CEIP Cidade Vella é un inmóbel de valor patrimonial, polo que está protexido”, afirmó Queixas.

Según el comunicado del partido, los representantes de las familias del CEIP Cidade Vella acompañaron en el Parlamento la sesión. "A comunidade educativa do CEIP Cidade Vella non se resigna, o cal é digno de aplauso. O BNG vai continuar acompañando as familias até garantirmos que o centro reciba o trato que merece”, concluyó Queixas.