Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El BNG denuncia que no se aporten fondos para la reforma integral del CEIP Cidade Vella

El Bloque asegura que hay una partida de 13 millones en los presupuestos para arreglar las deficiencias de los centros públicos

Redacción
15/12/2025 13:11
Entrada del CEIP Cidade Vella
Entrada del CEIP Cidade Vella
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El BNG ha denunciado esta mañana que la Xunta no aporte fondos para la reforma integral del CEIP Cidade Vella de A Coruña. Así lo hizo la concejala y diputada del Bloque en el Parlamento Mercedes Queixas, quien en una sesión de la Comisión de Educación de la cámara gallega instó al director general de Centros y Recursos Humanos de la consellería de Educación, Jesús Álvarez, a comprometer fondos para remodelar el colegio herculino.

Queixas le dirigió una pregunta al Gobierno gallego sobre el estado de las instalaciones del colegio, tras las quejas de sus responsables sobre su estado, y sobre su eventual reforma. Según expone el Bloque en un comunicado, es "incomprensible que no comprometa ninguna partida para la reforma teniendo en cuenta que en los presupuestos de 2026 figura una partida de más de 13 millones de euros para arreglar las deficiencias de los centros de enseñanza pública". 

Así, Queixas afeó que Álvarez apuntase la semana pasada al Ayuntamiento de A Coruña. "O Concello ten responsabilidades sobre o mantemento básico, pero non sobre as obras maiores, entre elas a reforma dos edificios, que son competencia da Xunta. Neste sentido, cumpre salientar que o edificio do CEIP Cidade Vella é un inmóbel de valor patrimonial, polo que está protexido”, afirmó Queixas.

Entrada del CEIP Cidade Vella

La Xunta culpa al Ayuntamiento de los problemas de mantenimiento del CEIP Cidade Vella

Más información

Según el comunicado del partido, los representantes de las familias del CEIP Cidade Vella acompañaron en el Parlamento la sesión. "A comunidade educativa do CEIP Cidade Vella non se resigna, o cal é digno de aplauso. O BNG vai continuar acompañando as familias até garantirmos que o centro reciba o trato que merece”, concluyó Queixas.

La otra cara del regreso a las clases en A Coruña: obras y falta de mantenimiento

Más información
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Rob Reiner con su familia

El director Rob Reiner y su esposa habrían sido degollados por un familiar, según TMZ
EFE
Narrativa del rural en positivo en MEGA

Más de 100 profesionales se reúnen en MEGA para impulsar una narrativa del rural en positivo
Redacción
Vivienda pública en Xoán Vicente Viqueira en Sada

Sada contará con nueva vivienda pública en la avenida Xoán Vicente Viqueira
Redacción
Inés Rey

Inés Rey, sobre las denuncias de acoso sexual en el PSOE: "Echo de menos voces de hombres poderosos de mi partido"
EP