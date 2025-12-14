Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Vecinos alertan de incidentes en la zona del Paseo de los Puentes y reclaman más vigilancia policial

"Queremos que se aumente el número de efectivos de Policía Local y que salgan a la calle", reclama la Asociación de Vecinos Plaza de San Pablo

Redacción
14/12/2025 12:01
Policía Local
Una patrulla de la Policía Local
Archivo El Ideal Gallego
La muerte de un hombre en el parque de Santa Margarita este pasado sábado viene precedida de varias quejas de los vecinos de la zona por incidentes en esta zona de A Coruña. Así lo explica el presidente de la Asociación de Vecinos Plaza de San Pablo, Paseo Puentes y Ciudad Jardín, Fernando Rubín.

Ante esta situación, este representante vecinal reclama más vigilancia por parte de las autoridades. "Queremos que se aumente el número de efectivos de Policía Local y que salgan a la calle. Se lo hemos pedido a la alcaldesa", señala Rubín.

La Policía Nacional, en el lugar de los hechos

La investigación por la muerte de un hombre en Santa Margarita sigue en marcha, a la espera de varios testigos

Más información

El presidente de esta agrupación también indica que ha habido incidentes relacionados con adolescentes en los últimos meses en toda la zona, especialmente en el Paseo de los Puentes, un lugar que colinda con el parque de Santa Margarita. En concreto, asegura que ha habido mucho "jaleo" y que ha habido días con "música a las cuatro de la mañana".

