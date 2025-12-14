Vecinos alertan de incidentes en la zona del Paseo de los Puentes y reclaman más vigilancia policial

Una patrulla de la Policía Local Archivo El Ideal Gallego

La muerte de un hombre en el parque de Santa Margarita este pasado sábado viene precedida de varias quejas de los vecinos de la zona por incidentes en esta zona de A Coruña. Así lo explica el presidente de la Asociación de Vecinos Plaza de San Pablo, Paseo Puentes y Ciudad Jardín, Fernando Rubín.

Ante esta situación, este representante vecinal reclama más vigilancia por parte de las autoridades. "Queremos que se aumente el número de efectivos de Policía Local y que salgan a la calle. Se lo hemos pedido a la alcaldesa", señala Rubín.

El presidente de esta agrupación también indica que ha habido incidentes relacionados con adolescentes en los últimos meses en toda la zona, especialmente en el Paseo de los Puentes, un lugar que colinda con el parque de Santa Margarita. En concreto, asegura que ha habido mucho "jaleo" y que ha habido días con "música a las cuatro de la mañana".