Nueva agresión en un centro sanitario del área de A Coruña. Esta vez el suceso se ha producido en el área de Psiquiatría del Hospital Marítimo de Oza. Un paciente ha arrancado parte de la oreja a un vigilante de seguridad de un mordisco. El agredido fue dado de alta tras prestarle asistencia.

Desde el área sanitaria A Coruña-Cee lamentaron el suceso y confirmaron que ya están investigando el caso y "se pedirá información a los responsables clínicos para valorar el contexto".

Fuentes del hospital explican que este servicio depende de una empresa externa de seguridad y que cada ámbito de actuación tiene sus propios protocolos, normas y reglas que vienen determinados por los expertos.

El pasado mes de febrero los trabajadores del Chuac se movilizaron después de una grave agresión en el servicio de Urgencias del hospital. El 3 de febrero, el agresor fue trasladado a Urgencias por el 061. Se trataba de un paciente de salud mental que, en el momento de ponerle una vía, sacó un arma blanca que llevaba oculta y apuñaló al enfermero que lo estaba atendiendo para, después, atacar a un guardia de seguridad que trató de reducirlo.

Poco después, en marzo, el Hospital Universitario de A Coruña volvió a ser escenario de un episodio violento en el servicio de Urgencias, en este caso a una auxiliar de enfermería, el mismo día en el que los trabajadores salieron de nuevo a la calle para exigir protocolos “efectivos” y “más seguridad”.

La profesional sanitaria fue agredida mientras atendía a un paciente que acudió en la mañana a Urgencias.