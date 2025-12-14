Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 14 de diciembre?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
14/12/2025 05:11
Este domingo la Navidad llega a A Coruña de la mano de su mercadillo instalado en María Pita de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas y también con actividades para los más pequeños. 

Guía completa de la Navidad en A Coruña

Más información

El Ciclo Bebescena ofrecerá dos pases en el Ágora, a las 11.30 y a las 13.00 horas. Además, a las 19.30, en los soportales de María Pita actuará la coral Orfeón Herculino, mientras que a las 20.30 le tocará a la Agrupación Musical Albéniz. 

Dentro del Palacio Municipal de María Pita estará también el belén municipal, abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. 

Galería

Así luce el Belén municipal de María Pita en A Coruña

Belén municipalVer más imágenes

El muelle de Batería acoge la pista de hielo de A Coruña, que este domingo abre de 11.00 a 23.00 horas. 

Pista de hielo en A Coruña

Pista de hielo en A Coruña

Más información

El centro comercial Marineda City ofrece a las 17.00 horas en la plaza Emilia Pardo Bazán el espectáculo 'Historias para encagarriñarse' dentro de sus tardes de ilusión infantiles. Seguirá allí instalado el árbol de los deseos de 17.00 a 21.00 horas, donde se podrá dejar un mensaje para donar un euro a la Asociación Meniños. Los que participen entrarán en el sorteo de tarjetas regalo por 25, 50 y 100 euros. Además, sigue en marcha el mercadillo navideño de la plaza exterior. 

marineda city

Programación completa de Navidad en Marineda City

Más información

En el centro comercial Los Rosales el turno es para el taller de guirnaldas navideñas de las 17.30 en el club infantil y para la visita de Papá Noel en la planta baja. 

Encendido de Navidad en el Centro Comercial Los Rosales

Programación de Navidad 2025 en Los Rosales

Más información

Oleiros cuenta con una pista de hielo instalada en Perillo, en la polideportiva de la II República. Su horario este domingo es de 11.00 a 22.45 horas. En la plaza Esther Pita de Santa Cruz están las atracciones de Navidad, con camas elásticas, tiovivo y hasta un viaje virtual con Papá Noel. Abrirá de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.45 horas. Este domingo también estará dedicado a los más pequeños en A Fábrica, con 'O Nadal coa avoa Fina' de Gramola Gominola, a partir de las 12.30. Y a las 18.00 en el Auditorio García Márquez se celebrará el encuentro folclórico del concello. 

Atracciones infantiles y actividades de Navidad en Oleiros

Más información

A la Casa da Cultura de Sada llega la representación de la obra 'La importancia de llamarses Ernesto', que se podrá ver desde las 19.00 de la mano de la compañía Teatro Artesán. 

Nadal en Sada: programa completo

Más información

Este domingo termina el concurso de escaparates de Arteixo, mientras que la exposición de fotos del CCC Manuel Murguía continúa hasta mañana con 'Chicas nuevas 24 horas'. En el Paseo Fluvial abrirá el Mercado de Navidad, en horario de 11.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que la Casita de Papá Noel recibirá a los más pequeños de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Así será la Navidad en Arteixo: mercadillos, Papá Noel, Cabalgata y fin de año con la París de Noia

Más información

Wintercircus sigue mostrando su espectáculo en el Paseo Marítimo de O Burgo, en Culleredo, esta vez con una función a las 17.00 horas.

Wintercircus

Wintercircus en Culleredo

Más información
