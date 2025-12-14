Mi cuenta

A Coruña

La vuelta al mundo de los coruñeses: ¿a dónde viajan?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
14/12/2025 06:00
Carteles en una agencia de viajes de A Coruña
Cartel de una oferta para viajar a Corfú en una agencia de viajes de A Coruña
Quintana
El Instituto Nacional de Estadística (INE) lanzó justo antes de que se iniciase la pandemia del covid-19 una nueva herramienta llamada 'estadística experimental' con la que pretendía poner en marcha diversos estudios de datos hasta el momento inéditos. Uno de ellos es el que se refiere a la medición del turismo a partir del posicionamiento de los teléfonos móviles. Gracias a ello, mediante los eventos captados por las antenas de telefonía, el INE ofrece una imagen nítida de los países que visitan los turistas españoles en sus viajes al extranjero. También de los coruñeses, que en lo que va de año 2025 -hasta el mes de septiembre, que es el último de los que se tienen datos- han superado los cien mil viajes fuera de las fronteras de España

La estadística experimental del INE cifra en un total de 116.892 los movimientos internacionales con A Coruña como punto de partida, con el mes de agosto como el más prolífico, con 16.124, seguido por los 15.641 de abril. En en el otro lado aparece el mes de febrero, en el que los viajes internacionales se quedaron tan 'solo' en 9.257. 

Pasajeros a las puertas de la terminal de Alvedro

El aeropuerto de A Coruña supera el millón de pasajeros anual en su mes 'fantástico'

¿Y cuáles fueron los destinos favoritos de los coruñeses en lo que va de 2025? Europa es, sin duda, el continente más elegido por los viajeros procedentes de A Coruña, hasta el punto de que suma 106.683 en lo que va de 2025, una cifra que en América solo alcanza los 6.120, mientras que Asia suma 2.033 y África no llega al millar (899 en total). 

Carteles en una agencia de viajes de A Coruña
Una persona observa las ofertas de viajes de una agencia de A Coruña
Quintana

El vecino Portugal es el país por el que más se han pasado los vecinos de A Coruña, con 61.547 desplazamientos. Ya mucho más lejos están Francia (8.438) y Reino Unido (7.643), mientras que muy cerca del podium se queda Italia (7.294). 

Otros países europeos a los que son asiduos los coruñeses, según revela la estadística experimental del INE, son Hungría, Chipre y Alemania. El primer país no europeo que aparece en la clasificación es Estados Unidos, con 2.428 desplazamientos, seguido por Marruecos (1.565) y Turquía (786). Países Bajos, Grecia, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Polonia, Austria, República Checa o Croacia, son otros de los destinos favoritos de los coruñeses, según apuntan sus posicionamientos con el teléfono móvil. 

Un avión de Iberia despega de la pista de Alvedro

Conectar Alvedro con Estambul por aire, cada vez más cerca

Estos datos también permiten ver curiosidades, como los viajes a Andorra, que se acumulan en los meses de enero a marzo (algo menos en abril), impulsados por el turismo de nieve, para luego desaparecer de la estadística; mientras otros como Brasil cuentan con sus turistas coruñeses entre mayo y agosto. 

Entre los destinos más 'exóticos' de los viajeros procedentes de A Coruña en este 2025 aparecen lugares como Vietnam, Sudáfrica, Filipinas, Letonia, Albania, Iraq o Bangladesh, todos ellos con menos de una cuarentena de desplazamientos en lo que va de año.

eL TOP 10 DE LOS VIAJES DE LOS CORUÑESES AL EXTRANJERO, SEGÚN EL INE
PAÍSNÚMERO DE DESPLAZAMIENTOS
Portugal61.547
Francia8.438
Reino Unido7.643
Italia7.294
Hungría2.703
Chipre2.639
Alemania2.567
Estados Unidos2.428
Marruecos1.565
Grecia1.342
los destinos 'exóticos' de los coruñeses en 2025
PAÍSESNÚMERO DE DESPLAZAMIENTOS
Albania34
Finlandia34
Malasia34
Bolivia32
Israel32
Albania31
Filipinas30
Letonia30
Sudáfrica30
Vietnam30
