La investigación por la muerte de un hombre en Santa Margarita sigue en marcha, a la espera de varios testigos

El detenido por la muerte de un hombre en el transcurso de una reyerta en el entorno del parque de Santa Margarita, en A Coruña se encuentra en la comisaría de Lonzas. La brigada de Policía Judicial instruye el atestado y tiene citados a varios testigos para intentar aclarar los hechos.

En torno a las nueve de la noche de este pasado sábado, un hombre de unos veinte años murió en el transcurso de una pelea. Desde un primer momento intervino la Policía Local, que facilitó la detención del presunto autor del apuñalamiento.

No está previsto que pase este domingo a disposición judicial ya que continúa la investigación para aclarar varios aspectos de este suceso, según señalan fuentes policiales.

Entre los aspectos que les quedan por aclarar están tanto el arma del crimen, como el móvil, además de confirmar las identidades, aunque no en concreto de la víctima y el arrestado.

En los últimos meses se han producido varias quejas vecinales por altercados.

Agradecimiento

La Asociación Profesional de Policía Local de A Coruña ha explicado que la ciudad vivió un hecho "muy grave" en el parque de Santa Margarita y que lamenta lo sucedido, además de agradecer el trabajo de los "compañeros del turno de tarde", los primeros en llegar al lugar de los hechos.

"Su rápida intervención y el trabajo realizado al recoger testimonios e indicios fueron fundamentales para que, más tarde, los mismos agentes de la Policía Local de A Coruña efectuaran la detención del presunto autor de los hechos", afirma la agrupación.