Ismael Serrano revisita sus clásicos ante el público coruñés con un envoltorio sinfónico

Si el sábado vibraba el Palacio de la Ópera con el arte y la garra de Rosario y su ‘Universo de ley’, esta tarde la emoción se vivía con un aura diferente. Ismael Serrano, un asiduo ya en el calendario musical herculino, volvía una vez más a cantar con los coruñeses, pero esta vez con otro aire, con otro envoltorio que dio una nueva vida a canciones que el artista madrileño y el público de A Coruña ya habían entonado juntos en otras ocasiones.

Rodeado de una orquesta con integrantes coruñeses, Ismael Serrano se subía al escenario del Palacio de la Ópera para reinterpretar clásicos que no pueden faltar en su repertorio, como ‘Papá, cuéntame otra vez’. Pero el recinto coruñés pudo cantar también otras canciones del músico madrileño, como ‘Ahora que te encuentro’, ‘Nieve’ o ‘La llamada’.

No sólo era especial por el nuevo halo sinfónico que dota de mayor carga emocional a las letras del cantautor, sino que lo era también porque era su último recital de 2025. Serrano no volverá a los escenarios hasta el próximo 10 de enero, en Palencia, con ‘Guitarra y voz’, antes de retomar esta gira sinfónica el 17 de enero en Madrid.

Lo que sí que volverá antes de acabar el año es la música al Palacio de la Ópera. Y no tardará mucho. Este jueves se subirá a las tablas del recinto el Chicago Mass Choir para interpretar su ‘Sweet home Chicago’, un homenaje al gospel, revisitando clásicos de las décadas de los 30, 40 y 50 del pasado siglo. Las entradas aún están a la venta en Ataquilla.com.