La Fábrica de Tabacos cerraba sus puertas en diciembre de 2000 Archivo EL ideal Gallego

Hace 25 años, El Ideal Gallego destacaba en su portada la tristeza y la indignación que provocaba en la ciudad el cierre de la Fábrica de Tabacos, ordenada por la multinacional Altadis y que conllevaba que los empleados se viesen obligados a trasladarse a la provincia de Logroño si querían conservar sus respectivos puestos de trabajo. Por su parte, el Deportivo continuaba, gracias a la victoria contra la Universidad de Las Palmas, en la Copa del Rey. Hace cincuenta años, una nueva junta directiva hacia pública la deuda del Real Club Náutico de La Coruña, que ascendía a 26 millones de pesetas. Por su parte, hace 75 años, los ciegos de la ciudad herculina celebraban la festividad de su patrona, Santa Lucía.

Jueves, 14 de diciembre de 2000 Archivo

Hace 25 años | Tristeza e indignación por el cierre de la Fábrica de Tabacos

La noticia del cierre de la Fábrica de Tabacos provocó ayer sentimientos de tristeza e indignación. Mientras, los representantes sindicales aseguraban que ahora hay que buscar alternativas laborales. Para ello, exigirán a Altadis que una consultora busque opciones en la comarca para los empleados que no quieran desplazarse a Logroño. El alcalde, Francisco Vázquez, se reunirá con el comité de empresa para tratar de buscar posibles soluciones.

La Fundación Barrié de la Maza hizo ayer entrega de sus becas para hijos de emigrantes gallegos. Los veinte beneficiarios recibirán una ayuda de 350.000 pesetas y tendrán cubiertos los gastos de matrícula y los de desplazamiento. Tres de los becarios cursarán sus estudios en la Universidad de A Coruña.

El Deportivo, con un once inicial formado por hombres que no son habituales en las alineaciones de Javier Irureta cumplió con el trámite de derrotar al Universidad de Las Palmas para seguir adelante en la Copa del Rey. Los coruñeses se impusieron al final con un solitario gol de Diego Tristán y ofrecieron una pobre imagen, aunque sus rivales nunca hicieron peligrar su victoria. La plantilla viajará directamente al País Vasco, donde el sábado se enfrentarán en partido de liga al Alavés.

Domingo, 14 de diciembre de 1975 Archivo

Hace 50 años | La deuda del Club Náutico asciende a 26 millones

A más de 26 millones de pesetas se eleva la deuda que en estos momentos tiene contraida el Real Club Náutico de La Coruña, con la exigencia de pago inmediato de más de tres millones y medio. La recién elegida junta directiva ha calculado que necesitarían un presupuesto anual de más de 18 millones y medio de pesetas para atender a los gastos normales del club y enjugar el déficit en un plazo de diez años. La Real Academia de Medicina de Galicia recibió como académico numerario al doctor don Jesús López Bermúdez, durante una solemne sesión pública celebrada en la tarde de ayer en el salón de actos del citado organismo. Presidieron el acto el titular, doctor Pérez Hervada; el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y del Colegio de Abogados, doctor Iglesias Corral, y el secretario perpetuo, doctor García Baquero.

Jueves, 14 de diciembre de 1950

Hace 75 años | Los ciegos celebran la festividad de su patrona

La Delegación provincial de Ciegos de La Coruña celebró ayer la festividad de su excelsa Patrona, Santa Lucía, que coincidía también con el doce aniversario de la creación de la Organización Nacional de Ciegos.

Es digno de señalar ese interés que tienen los coruñeses ahora por las cosas municipales. Es muy lógico, puesto que muchas veces se discuten temas del más alto interés para el porvenir urbano, en lo que todos los concejales trabajan con la máxima abnegación y en noble competencia. Pero ese interés se lleva a extremos que pueden parecer extraños, como, por ejemplo, el que movió a una considerable masa de ciudadanos a llenar las tribunas públicas del salón de sesiones, pese a lo poco atrayente del programa: un orden del día con tema único: plantear recurso contra el Tribunal Económico-Administrativo.