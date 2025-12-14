Crímenes y agresiones que rompen la calma en el parque de Santa Margarita

Zona precintada por la Policía Nacional en Santa Margarita tras el asesinato de un joven C.B.

El parque de Santa Margarita es el pulmón verde en el corazón de A Coruña. Su enclave y su estructura están previstos para configurar una zona de tranquilidad en medio del ruido urbano. Sin embargo, en los últimos años la sombra de los sucesos ha planeado de forma constante sobre esta zona.

El último capítulo de la historia es el asesinato de un hombre este sábado, 13 de diciembre. Según las primeras investigaciones, fue agredido por otra persona, ambos sintecho que solían pernoctar en la zona.

Muere un hombre en una reyerta en Santa Margarita Más información

Al lado de Santa Margarita, concretamente, en la calle Sinfónica de Galicia, la Nochebuena de 2023 también se tiñó de luto tras el asesinato del joven Yoel Quispe, en un caso todavía pendiente de juicio y por el que hay tres detenidos.

Procesan por asesinato a los tres acusados del crimen de Yoel en A Coruña Más información

No fue tan grave el caso de agresión ocurrido en pleno parque en abril del año 2000. Una persona que tenía sus facultades mentales mermadas dejó heridos a dos policías y un hombre de avanzada edad. A este le clavó unas tijeras en el cuello y los dos agentes sufrieron daños al intentar detenerlo cuando se había lanzado al estanque del parque después de desnudarse.

En agosto del mismo año otros dos policías sufrieron una agresión por parte de un grupo de jóvenes. Ocurrió una madrugada de sábado a domingo cuando los agresores estaban en una zona del parque mientras se celebraba la tradicional romería. Comenzaron a entonar cánticos y gritos contra los guardias de servicio y, cuando estos procedieron a identificarlos, les arrojaron vasos, alcanzando a uno de los policías en la cabeza. Por estos hechos fueron detenidos tres jóvenes, de entre 18 y 21 años.

En 2003 los actos vandálicos se multiplicaron por las noches en el parque, con el botellón como principal eje de los problemas. Farolas rotas, vallas sin barrotes, cristales apedreados o pintadas eran la tónica habitual cada noche, en una situación denunciada por los vecinos de Santa Margarita, que consideraban el parque "oscuro, peligroso y sin ningún tipo de vigilancia".

La campaña que acabó con el botellón en Méndez Núñez cumple cinco años Más información

En 2007 la tensión llevó a que los vecinos denunciasen las peleas que se estaban produciendo en el parque. Usuarios y residentes en la zona coincidían al señalar a grupos de chavales que incluso protagonizaban reyertas organizadas muy violentas, sobre todo en las tardes y noches de los fines de semana.

En mayo de 2016 otro hombre provocó que cundiese el pánico en Santa Margarita al pasearse con una pistola de aire comprimido en la mano, mientras que en junio de 2017 los agentes de la Policía Local tuvieron que detener a un individuo como autor de un atraco con arma blanca a otra persona cuando comía un bocadillo en la zona del merendero. El agresor le pidió un euro y, al negarse este, le exigió la cartera esgrimiendo una pequeña navaja que estaba sobre la mesa.

Con el fin del botellón en 2010 los vecinos aspiraban a que se redujese la tensión en el parque y, aunque algo ha mejorado la situación, en los últimos tiempos todavía se han producido altercados que han mermado la tranquilidad. Entre otras cosas, porque algunos de los problemas se han trasladado a zonas cercanas, como la de la plaza de San Pablo.

Vecinos alertan de incidentes en la zona del Paseo de los Puentes y reclaman más vigilancia policial Más información

Allí, en febrero de 2023 un joven de 18 años fue apuñalado después de un incidente en las pistas de baloncesto entre dos grupos que querían jugar al mismo tiempo. Por este hecho fue detenido un menor de edad, que se entregó en dependencias judiciales, mientras que la víctima recibió el alta médica en un par de días, ya que las tres heridas por arma blanca que le habían infligido no revestían gravedad.

Apuñalan a un joven en la plaza de San Pablo Más información

Hace menos de dos meses, el pasado octubre, la Policía Local de A Coruña tuvo que intervenir para frustrar una batalla campal entre jóvenes en la calle Magistrado Manuel Artime, justo al lado del parque. Eran las cuatro de la madrugada cuando una veintena de jóvenes, muchos de ellos menores de edad, entraron en una espiral de descalificaciones y amenazas que hizo que testigos llamasen a la Policía Nacional ante el incremento de la tensión. Finalmente, el incidente se saldó con una persona herida en lo que según los presentes pudo ser una batalla campal.