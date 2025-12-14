Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña pierde a sus gigantes portuarios: ya solo sobreviven ocho grúas

Las dos más emblemáticas están ubicadas en el muelle de Calvo Sotelo

Iván Aguiar
Iván Aguiar
14/12/2025 05:00
Desmontaje de una grúa en Calvo Sotelo en 2023
Desmontaje de una grúa en Calvo Sotelo en 2023
Javier Alborés
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El pasado mes de agosto llegó al puerto de A Coruña el buque ‘Meri’, especializado en el transporte de cargas especiales. Lo hizo para llevarse una de las grúas del Grupo Nogar a Marín.

En 2023, Terminales Marítimos de Galicia (TMGA) acometió el desmantelamiento de otro de estos gigantes portuarios en el muelle de Calvo Sotelo. Esta misma empresa, en 2021 trasladó a Langosteira otra de estas estructuras para carga y descarga de mercancías con el barco ‘Happy River’.

Edificio portuario de la avenida do Porto que alberga un transformador

El secreto que esconde un edificio portuario de A Coruña

Más información

La desaparición de las grúas del horizonte de la ciudad es toda una realidad desde hace tiempo. Cada vez quedan menos debido al traslado de múltiples actividades desde los muelles urbanos al Puerto Exterior y a otros enclaves. De la veintena que llegó a haber en el puerto, hoy solo quedan ocho.

Los supervivientes

La más emblemática es la grúa número seis, que fue adquirida por la Junta de Obras del Puerto en el año 1909 para la descarga de minerales y sal en el muelle de Santa Lucía. El informe ‘Puerto y Patrimonio’, un trabajo presentado recientemente por la Autoridad Portuaria, destaca que es “la única que se conserva de aquel momento”. Cuando se fueron sustituyendo por otras más modernas, se decidió mantener y trasladar a la zona de los muelles de Batería y Calvo Sotelo por su valor histórico.

Actualmente está situada en la rotonda del acceso de la plaza de Ourense, al lado de la lonja. La Autoridad Portuaria la instaló allí en 2009 como monumento para mantener viva la memoria portuaria.

Una imagen antigua del puerto de A Coruña con varias grúas
Una imagen antigua del puerto de A Coruña con varias grúas
Archivo El Ideal Gallego

La otra de gran valor está ubicada a poca distancia, en Calvo Sotelo. Se trata de una pieza que lleva en el Puerto desde 1984 y que fue donada por Pérez Torres. La grúa fue inicialmente propiedad de la Autoridad Portuaria, pero con la privatización del servicio se vendió a Pérez Torres, que la devolvió en 2022 gratuitamente.

Esta máquina funcionaba sobre raíles por los que se podía mover. Esta es una característica que tienen las grúas más antiguas del puerto, que después quedaron obsoletas tras la llegada de los modelos neumáticos, que se pueden desplazar libremente por el recinto portuario, sin necesidad de raíles.

Grúa número 6 del puerto de A Coruña
Grúa número 6 del puerto de A Coruña
Quintana

Las otras seis que todavía siguen en el puerto se encuentran situadas entre los muelles del Centenario, del Este y San Diego, aunque estas no son destacadas como la número seis y la de Calvo Sotelo.

Características

El informe ‘Puerto y Patrimonio’ señala que las grúas modernas existentes en la dársena coruñesa son de “brazo nivelado, o pluma abatible”, conocidas entre los profesionales como “grúas luffing”.

“Su manejo, tanto para la carga y descarga, requiere de una gran pericia para su manejo. Su característica presencia es un elemento imprescindible en el paisaje urbano”, destaca este análisis sobre el puerto.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Dous mozos miran as ofertas dunha axencia inmobiliaria

O Bono Emancípate chega a máis dun millar de mozos en 2025, cun orzamento superior os dous millóns de euros
Redacción
Un peregrino pasa por delante del mural del Zapatones, en la ruta del Camino francés archivo el ideal gallego

Reportaje | Elías Valiña, el cura que impulsó el Camino con sus flechas amarillas
Redacción
microrrelatos (2)

Tres mujeres triunfan en el concurso de microrrelatos organizado por el Grupo Editorial El Ideal Gallego
redacción a coruña
Dolores López-Menéndez, en el estanque de Méndez Núñez

Lola López-Menéndez | “Tengo ese vicio de los coruñeses del centro, que ir a las afueras es como ir al extranjero”
Doda Vázquez