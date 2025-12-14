A Coruña pierde a sus gigantes portuarios: ya solo sobreviven ocho grúas

Desmontaje de una grúa en Calvo Sotelo en 2023 Javier Alborés

El pasado mes de agosto llegó al puerto de A Coruña el buque ‘Meri’, especializado en el transporte de cargas especiales. Lo hizo para llevarse una de las grúas del Grupo Nogar a Marín.

En 2023, Terminales Marítimos de Galicia (TMGA) acometió el desmantelamiento de otro de estos gigantes portuarios en el muelle de Calvo Sotelo. Esta misma empresa, en 2021 trasladó a Langosteira otra de estas estructuras para carga y descarga de mercancías con el barco ‘Happy River’.

La desaparición de las grúas del horizonte de la ciudad es toda una realidad desde hace tiempo. Cada vez quedan menos debido al traslado de múltiples actividades desde los muelles urbanos al Puerto Exterior y a otros enclaves. De la veintena que llegó a haber en el puerto, hoy solo quedan ocho.

Los supervivientes

La más emblemática es la grúa número seis, que fue adquirida por la Junta de Obras del Puerto en el año 1909 para la descarga de minerales y sal en el muelle de Santa Lucía. El informe ‘Puerto y Patrimonio’, un trabajo presentado recientemente por la Autoridad Portuaria, destaca que es “la única que se conserva de aquel momento”. Cuando se fueron sustituyendo por otras más modernas, se decidió mantener y trasladar a la zona de los muelles de Batería y Calvo Sotelo por su valor histórico.

Actualmente está situada en la rotonda del acceso de la plaza de Ourense, al lado de la lonja. La Autoridad Portuaria la instaló allí en 2009 como monumento para mantener viva la memoria portuaria.

Una imagen antigua del puerto de A Coruña con varias grúas Archivo El Ideal Gallego

La otra de gran valor está ubicada a poca distancia, en Calvo Sotelo. Se trata de una pieza que lleva en el Puerto desde 1984 y que fue donada por Pérez Torres. La grúa fue inicialmente propiedad de la Autoridad Portuaria, pero con la privatización del servicio se vendió a Pérez Torres, que la devolvió en 2022 gratuitamente.

Esta máquina funcionaba sobre raíles por los que se podía mover. Esta es una característica que tienen las grúas más antiguas del puerto, que después quedaron obsoletas tras la llegada de los modelos neumáticos, que se pueden desplazar libremente por el recinto portuario, sin necesidad de raíles.

Grúa número 6 del puerto de A Coruña Quintana

Las otras seis que todavía siguen en el puerto se encuentran situadas entre los muelles del Centenario, del Este y San Diego, aunque estas no son destacadas como la número seis y la de Calvo Sotelo.

Características

El informe ‘Puerto y Patrimonio’ señala que las grúas modernas existentes en la dársena coruñesa son de “brazo nivelado, o pluma abatible”, conocidas entre los profesionales como “grúas luffing”.

“Su manejo, tanto para la carga y descarga, requiere de una gran pericia para su manejo. Su característica presencia es un elemento imprescindible en el paisaje urbano”, destaca este análisis sobre el puerto.