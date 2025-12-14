Anet Beiro | "En Navidad los coruñeses piden viajar al Caribe o a los mercadillos de Alsacia o Múnich"

Anet Beiro, de la agencia de viajes Atlantis Travel Germán Barreiros

Es Navidad y aunque el anuncio de televisión lo que propugna es aquello de "regresar a casa" hay muchos coruñeses que lo que quieren más bien es poner tierra de por medio con la Torre de Hércules. Así lo certifican agentes de viajes como Anet Beiro, de Atlantis Travel, oficina situada en la zona de Cuatro Caminos y en la que durante todo el año ayudan a sus clientes a definir el mejor itinerario para pasar unas vacaciones inolvidables.

Según los datos del INE, el país al que más viajan los coruñeses es Portugal, seguido de Francia, Reino Unido y Italia. Aunque tenga que ver con la cercanía, obviamente, ¿qué buscan allí?

Pues en Portugal, básicamente, la gente busca gastronomía, playa y cultura. Cultura me refiero a monumentos, visitar ciudades, aparte que es un destino más económico, o un poco más económico, que España, dependiendo de la zona, porque, por ejemplo, la zona del Algarve es cara.

¿A qué ciudades o zonas del vecino luso suelen ir entonces?

Suelen ir al Algarve, suelen ir a la zona de Oporto mucho, a Lisboa también van, y a pueblos que están entre Oporto y Lisboa.

En cuanto al Reino Unido, ahora mismo es más difícil viajar con el tema del papeleo y tener que pagar por la ETA -la Electronic Travel Authorization, el permiso que exigen para entrar en el país a los viajeros que no necesitan visado y llegan para estancias de corta duración-, ¿eso ha resentido un poco los viajes hacia ese país?

Aún no lo sabemos porque es una medida muy reciente, que se empezó a aplicar en el mes de abril. Tendremos que esperar a ver si ello causa algún problema o no.

Otra cosa que modificó la forma de viajar fue el covid. ¿Han cambiado mucho los desplazamientos o han vuelto ya a la normalidad?

Después del covid hubo un repunte grande de los viajes, la gente tenía muchas ganas de viajar y eso se notó mucho está volviendo la demanda a su estado más normal.

El turismo es prácticamente 100% estacional. ¿A dónde van los coruñeses en invierno y a dónde prefieren desplazarse en verano?

En verano la gente se queda mucho en Galicia, pero los que viajan suelen hacerlo a destinos como Canarias, Caribe, Asia, hay muchísimos que se van a Asia, también a Nueva York, viajes de larga distancia en general, como Colombia o Costa Rica. En invierno la gente también va mucho a Asia porque allí hace buen tiempo.

¿Y qué destinos exóticos les gustan más?

Los destinos más exóticos siempre pueden ir rotando, pero la mayoría se mantienen fijos unas temporadas largas. Siguen siendo países como Tailandia, Indonesia, Bali, Vietnam, Camboya, Nueva Zelanda...

¿Cuál es el viaje más extraño que le han pedido?

Pues a esos lugares exóticos se pueden añadir también los safaris, o los viajes de vuelta al mundo, en los que vas a varios países desde Asia a América, pasando por Oceanía.

¿Cuántos días se suele viajar al extranjero?

Depende un poco de los países, pero la media nuestra está en 15 días, más o menos.

Ahora que estamos en Navidad, ¿qué es lo que les piden en A Coruña?

En Navidad piden normalmente el Caribe y luego alguna ruta por Alsacia, por Múnich, por los mercadillos navideños de Centroeuropa, Praga, Viena, Budapest.