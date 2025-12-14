A Coruña recibe la visita de un histórico buque de salvamento, el ‘Alonso de Chaves’

El ‘Alonso de Chaves’, atracado en Calvo Sotelo Germán Barreiros

‘Alonso de Chaves’. Este es el nombre de un remolcador histórico adscrito a Salvamento Marítimo que lleva en servicio desde 1987. Durante estos días ha permanecido atracado en el muelle de Calvo Sotelo.

Su visita se enmarca dentro de los movimientos de barcos que realiza el gestor de emergencias marinas español. Llegó hace unas semanas al puerto coruñés y, según el registro de entradas y salidas de la Autoridad Portuaria, tiene prevista su marcha este lunes.

El ‘Alonso de Chaves’, con una eslora de 63 metros, tuvo base en A Coruña durante años, hasta que en 1997 el Gobierno central tomó la decisión de trasladarlo a Gijón, en Asturias, en el marco de una reestructuración de los servicios de salvamento que se venían prestando. En aquel momento fue reemplazado por el ‘Sertosa XXV’.

Este remolcador es un barco icónico de Salvamento Marítimo que acumula una larga trayectoria desde que fuese botado a finales de los años 80. Ha participado en diversas operaciones de rescate en la costa española y ha estado presente en los grandes desastres marítimos ocurridos en Galicia en los últimos 40 años. Entre ellos, el del ‘Mar Egeo’, un petrolero que el 3 de diciembre de 1992 encalló junto a la Torre de Hércules.