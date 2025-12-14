Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña recibe la visita de un histórico buque de salvamento, el ‘Alonso de Chaves’

Este buque participó en el operativo del 'Mar Egeo' en 1992

Iván Aguiar
Iván Aguiar
14/12/2025 14:37
El ‘Alonso de Chaves’, atracado en Calvo Sotelo
El ‘Alonso de Chaves’, atracado en Calvo Sotelo
Germán Barreiros
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Alonso de Chaves’. Este es el nombre de un remolcador histórico adscrito a Salvamento Marítimo que lleva en servicio desde 1987. Durante estos días ha permanecido atracado en el muelle de Calvo Sotelo.

Su visita se enmarca dentro de los movimientos de barcos que realiza el gestor de emergencias marinas español. Llegó hace unas semanas al puerto coruñés y, según el registro de entradas y salidas de la Autoridad Portuaria, tiene prevista su marcha este lunes.

Desmontaje de una grúa en Calvo Sotelo en 2023

A Coruña pierde a sus gigantes portuarios: ya solo sobreviven ocho grúas

Más información

El ‘Alonso de Chaves’, con una eslora de 63 metros, tuvo base en A Coruña durante años, hasta que en 1997 el Gobierno central tomó la decisión de trasladarlo a Gijón, en Asturias, en el marco de una reestructuración de los servicios de salvamento que se venían prestando. En aquel momento fue reemplazado por el ‘Sertosa XXV’.

Este remolcador es un barco icónico de Salvamento Marítimo que acumula una larga trayectoria desde que fuese botado a finales de los años 80. Ha participado en diversas operaciones de rescate en la costa española y ha estado presente en los grandes desastres marítimos ocurridos en Galicia en los últimos 40 años. Entre ellos, el del ‘Mar Egeo’, un petrolero que el 3 de diciembre de 1992 encalló junto a la Torre de Hércules.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Manifestación contra Altri en Santiago

Una nueva multitudinaria manifestación contra Altri recorre las calles de Santiago
EP
El ideal gallego

Un paciente del hospital de Oza le arranca de un mordisco un trozo de oreja a un vigilante de seguridad
Noela Rey Méndez
La Policía australiana evacúa a personas del lugar del atentado en Sidney

Australia dice que el "ataque terrorista" en Sídney con doce muertos fue contra la comunidad judía
EFE
Zona precintada por la Policía Nacional en Santa Margarita tras el asesinato de un joven

Crímenes y agresiones que rompen la calma en el parque de Santa Margarita
Noela Rey Méndez