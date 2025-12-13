Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Un centenar de profesionales se darán cita en el Ágora en la Conferencia Estatal de la Cultura

Se celebrará este lunes y martes en el centro sociocultural

Redacción
13/12/2025 15:39
Gonzalo Castro e Inés Rey participarán en la Conferencia Estatal de la Cultura
Gonzalo Castro e Inés Rey participarán en la Conferencia Estatal de la Cultura
Quintana
Con el inicio de la semana, A Coruña será la sede de la séptima edición de la Conferencia Estatal de la Cultura. Será este lunes 15 y martes 16 cuando aterrice en la ciudad, concretamente en el centro sociocultural Ágora, el evento que organiza la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural (Feagc) y por la Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural (Agpxc).

El lema de esta séptima edición será ‘Derechos culturales. Desafíos de una gestión cultural comprometida’. Bajo este tema se desarrollará un encuentro que reunirá a un centenar de profesionales del sector cultural, tanto del ámbito privado como público, así como a personas interesadas en el estadio de la gestión cultural y de sus derechos.

Navidada A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 13 de diciembre?

Más información

La inauguración de esta séptima edición tendrá lugar este lunes, a las 12.00 horas, y contará con la participación de la alcaldesa, Inés Rey, del subdirector general de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, Benito Burgos, la presidenta de la Feagc, Ana Velasco, y la presidenta de la Agpxc, Clara R. Cordeiro. Tras este primer acto tendrá lugar el primer diálogo sobre derechos culturales, en el que participarán el propio Burgos y el investigador en el área de la Economía de la Cultura, Jaron Rowan.

Todos aquellos interesados en asistir se podrán inscribir y conocer la programación al completo, así como las condiciones de participación, a través de la página web de la Conferencia Estatal de Cultura (conferenciacultura.es).

