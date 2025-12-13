Rescatan con vida a un hombre que cayó al mar en la zona de la Torre de Hércules

Rescatados tras ser arrastrados por una ola a la altura de la Caracola de A Coruña Javier Alborés

Los servicios de emergencia rescataron con vida este sábado a un hombre que, según alertó un particular, habría sido arrastrado por una ola en el entorno de la Torre de Hércules de A Coruña, a la altura de la Caracola de punta Herminia, y no podía salir del agua. Además, otras dos personas resultaron heridas por el golpe del mar.

Al suceso, que ocurrió pasadas las 12.45 horas, acudieron las embarcaciones 'Betelgeuse', 'L.S. Hércules' y el helicóptero 'Helimer', de Salvamento Marítimo, así como el Servicio de Gardacostas de Galicia, la Policía Nacional y Local y los Bomberos de A Coruña. Finalmente el varón fue rescatado consciente por una embarcación de la Cruz Roja, que la trasladó hasta el puerto de la ciudad.

En cuanto a las otras dos personas, solicitaron asistencia médica debido a que resultaron heridas por la fuerza de la ola. Uno de ellos fue trasladado en ambulancia al Chuac, aunque sin heridas de gran consideración.

Otros rescates

Precisamente en este mismo punto este año también se procedió al rescate de varias personas. El primero, el pasado mes de febrero, cuando una mujer de 43 años fue arrastrada por una ola cuando paseaba a escasos 100 metros de la orilla. Tras una valoración de los servicios sanitarios, la mujer fue trasladada consciente al Chuac.

Al mes siguiente, un hombre también se había precipitado a las aguas de la Torre de Hércules mientras sacaba una foto. Finalmente, apareció su cuerpo sin vida días después. Al día siguiente, Salvamento Marítimo avistó a una persona en un punto peligroso de la misma zona en la que se produjo el suceso del día anterior. Había un mar picado. La Policía Local fue informada y acudió al lugar pocos minutos después.

Los dos hechos ocurrieron en las proximidades de punta Herminia. Este último lugar es conocido por la escultura de la Caracola, una recreación fantástica de la concha de un enorme molusco que adquiere la forma de un cuerno de la abundancia.

Varias muertes

No obstante, no siempre hay la suerte de rescatar con vida en este tramo del litoral gallego. En 1997, un joven turco de 30 años cayó al mar cuando se encontraba en compañía de varios amigos en la zona de punta Herminia. A la llegada del servicio de emergencias, no pudieron hacer nada por el hombre.

Un año más tarde, un percebeiro falleció de nuevo en la zona tras precipitarse al mar en alerta por oleaje. En 2006, los servicios de emergencia recuperaron el cuerpo de un hombre caído al mar, también en la zona de punta Herminia. Las tareas de búsqueda se había iniciado unas horas antes, cuando un ciudadano alertó mediante una llamada telefónica de la presencia de un cuerpo flotando en el mar en la zona de la Torre de Hércules.

Aunque no tuvo lugar en la misma zona, este mismo año un hombre de unos setenta años falleció tras ser arrastrado por el mar en la zona de O Portiño. El varón, vecino del Agra do Orzán y de nacionalidad argentina, fue arrastrado por culpa de una ola de grandes dimensiones mientras pescaba.