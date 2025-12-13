Patricia G. Fraga

La jornada navideña del sábado en A Coruña la cerrará a las 20.00 horas el concierto de David Bisbal en el Coliseum, con sus clásicos de la época. Además, desde las 11.00 y hasta las 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas estará abierto el mercado de Navidad de la plaza de María Pita.

En la OMIC la Casa de los Juguetes ofrece a las 11.00 un bingo navideño, mientras que a las 11.15 empezará un taller de postales de Navidad. A las 12.05 el taller será sobre adornos sostenibles, a las 12.55 se podrá aprender a hacer un portatodo con un tetrabrick y a las 13.45 será el turno de un cuentacuentos.

Además, a las 12.00 se podrá disfrutar de una vista guiada a la Casa Museo Picasso y a las 20.30 horas el ciclo principal de Otoño ofrece 'Los lunes al sol' en el teatro Rosalía de Castro.

Y en el Palacio Municipal de María Pita estará también el belén municipal, inaugurado este viernes y que cuenta como fichaje este año con el cantante Xoel López. Estará abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Además, en el muelle de Batería se puede disfrutar de la pista de hielo, abierta este sábado de 11.00 a 23.00 horas.

Muy cerca, en la calle Compostela, se puede disfrutar del pop up navideño de Zara, que ha convertido su tienda en una mágica oficina postal con trenes, cuentacuentos y hasta chocolate.

En el centro comercial Marineda City continúa instalado el mercadillo de Navidad, mientras que en la plaza Emilia Pardo Bazán, desde las 17.00 horas, se podrá disfrutar del show infantil 'Máis saaabor!'.

También seguirá en el mismo sitio el árbol de los deseos en el que se puede dejar un mensaje y, por cada uno de ellos, Marineda donará un euro a la Asociación Meniños. Los que participen podrán ganar tarjetas regalo de 25, 50 y 100 euros.

En el centro comercial Los Rosales el club infantil acogerá desde las 17.30 un taller de cartas y dibujos para Papá Noel, que estará a esa hora de visita en la planta baja. En la planta alta, a las 17.00, se celebrará el torneo de ajedrez de Navidad.

Cambre celebra este sábado su primera Festa do Nadal. Será a partir de las 11.00 horas en la plaza donde confluyen la Carretera O Temple-Cambre con la calle Balado. Habrá un mercado navideño de 11.00 a 20.00 horas y los más pequeños podrán disfrutar de la visita de Papá Noel de 12.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00. Además, desde las 18.00 y hasta las 20.00 habrá pintacaras y talleres navideños.

Oleiros mantiene abierta tan su pista de hielo (instalada en la polideportiva de la II República de Perillo de 11.00 a 22.45 horas) como las atracciones infantiles en la plaza Esther Pita de Santa Cruz (de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.45). Además, el Auditorio García Márquez se llena de música este sábado: a las 12.30 la orquesta de cuerdas de la Escuela Municipal de Música interpretará 'Peter Pan' y a las 20.00 será el concierto de Navidad con la banda de la Escuela Municipal de Música.

A Bergondo llega este sábado su tradicional Concerto de Nadal, que ya va por su edición número 17. Tendrá lugar a las 19.00 en el Auditorio de A Senra con la participación del Coro Acordes, la Coral Polifónica "Costumes" de Bergondo, el Coro Lugar da Lúa (Lubre) y la Agrupación de Música Tradicional de Bergondo.

Betanzos inicia este sábado el XVII Ciclo Teatro en Familia, que contará con funciones en el Aula de Cultura Xulio Cuns del Edificio del Archivo a las 18.00 horas. En esta ocasión la obra será 'Canto conto!', de la Compañía Limiar Teatro. Un poco antes, a las 11.00 horas, habrá una visita guiada al Betanzos monumental. La programación navideña de Sada cuenta con la representación de la obra 'Cajón desastre' a partir de las 19.00 horas en ela Casa da Cultura.

Y en Arteixo sigue en marcha el concurso de escaparates y la exposición de fotografías del CCC Manuel Murguía. Además, el mercado de Navidad del Paseo Fluvial abre de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 y la Casita de Papá Noel, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.