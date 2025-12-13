Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 13 de diciembre?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
13/12/2025 06:52
Navidada A Coruña
Patricia G. Fraga
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La jornada navideña del sábado en A Coruña la cerrará a las 20.00 horas el concierto de David Bisbal en el Coliseum, con sus clásicos de la época. Además, desde las 11.00 y hasta las 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas estará abierto el mercado de Navidad de la plaza de María Pita. 

David Bisbal agota las entradas para su concierto en A Coruña

Más información

En la OMIC la Casa de los Juguetes ofrece a las 11.00 un bingo navideño, mientras que a las 11.15 empezará un taller de postales de Navidad. A las 12.05 el taller será sobre adornos sostenibles, a las 12.55 se podrá aprender a hacer un portatodo con un tetrabrick y a las 13.45 será el turno de un cuentacuentos. 

Galería

La Casa dos Xoguetes en A Coruña

Casa dos Xoguetes Ver más imágenes

Además, a las 12.00 se podrá disfrutar de una vista guiada a la Casa Museo Picasso y a las 20.30 horas el ciclo principal de Otoño ofrece 'Los lunes al sol' en el teatro Rosalía de Castro. 

Guía completa de la Navidad en A Coruña

Más información

Y en el Palacio Municipal de María Pita estará también el belén municipal, inaugurado este viernes y que cuenta como fichaje este año con el cantante Xoel López. Estará abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. 

Xoel ópez, durante el evento

Xoel López, genio y figura de la Navidad coruñesa

Más información

Además, en el muelle de Batería se puede disfrutar de la pista de hielo, abierta este sábado de 11.00 a 23.00 horas. 

La pista de hielo recibió en su jornada de apertura a decenas de coruñeses

A Coruña ya luce sus patines sobre el hielo del muelle de Batería

Más información

Muy cerca, en la calle Compostela, se puede disfrutar del pop up navideño de Zara, que ha convertido su tienda en una mágica oficina postal con trenes, cuentacuentos y hasta chocolate. 

Así es por dentro la tienda pop up navideña de Zara en A Coruña

Pop Up navideño en Zara

Más información

En el centro comercial Marineda City continúa instalado el mercadillo de Navidad, mientras que en la plaza Emilia Pardo Bazán, desde las 17.00 horas, se podrá disfrutar del show infantil 'Máis saaabor!'.

marineda city

Programación completa de Navidad en Marineda City

Más información

También seguirá en el mismo sitio el árbol de los deseos en el que se puede dejar un mensaje y, por cada uno de ellos, Marineda donará un euro a la Asociación Meniños. Los que participen podrán ganar tarjetas regalo de 25, 50 y 100 euros. 

En el centro comercial Los Rosales el club infantil acogerá desde las 17.30 un taller de cartas y dibujos para Papá Noel, que estará a esa hora de visita en la planta baja. En la planta alta, a las 17.00, se celebrará el torneo de ajedrez de Navidad. 

Encendido de Navidad en el Centro Comercial Los Rosales

Programación de Navidad 2025 en Los Rosales

Más información

Cambre celebra este sábado su primera Festa do Nadal. Será a partir de las 11.00 horas en la plaza donde confluyen la Carretera O Temple-Cambre con la calle Balado. Habrá un mercado navideño de 11.00 a 20.00 horas y los más pequeños podrán disfrutar de la visita de Papá Noel de 12.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00. Además, desde las 18.00 y hasta las 20.00 habrá pintacaras y talleres navideños. 

Papá Noel en Cambre

Fiesta de Navidad en Cambre

Más información

Oleiros mantiene abierta tan su pista de hielo (instalada en la polideportiva de la II República de Perillo de 11.00 a 22.45 horas) como las atracciones infantiles en la plaza Esther Pita de Santa Cruz (de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.45). Además, el Auditorio García Márquez se llena de música este sábado: a las 12.30 la orquesta de cuerdas de la Escuela Municipal de Música interpretará 'Peter Pan' y a las 20.00 será el concierto de Navidad con la banda de la Escuela Municipal de Música. 

Atracciones infantiles y actividades de Navidad en Oleiros

Más información

Bergondo llega este sábado su tradicional Concerto de Nadal, que ya va por su edición número 17. Tendrá lugar a las 19.00 en el Auditorio de A Senra con la participación del Coro Acordes, la Coral Polifónica "Costumes" de Bergondo, el Coro Lugar da Lúa (Lubre) y la Agrupación de Música Tradicional de Bergondo. 

Reyes Magos en Bergondo

Programación de Navidad 2025 en Bergondo

Más información

Betanzos inicia este sábado el XVII Ciclo Teatro en Familia, que contará con funciones en el Aula de Cultura Xulio Cuns del Edificio del Archivo a las 18.00 horas. En esta ocasión la obra será 'Canto conto!', de la Compañía Limiar Teatro. Un poco antes, a las 11.00 horas, habrá una visita guiada al Betanzos monumental. La programación navideña de Sada cuenta con la representación de la obra 'Cajón desastre' a partir de las 19.00 horas en ela Casa da Cultura. 

Alumbrado en Betanzos

Programación de Navidad 2025 en Betanzos

Más información

Y en Arteixo sigue en marcha el concurso de escaparates y la exposición de fotografías del CCC Manuel Murguía. Además, el mercado de Navidad del Paseo Fluvial abre de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 y la Casita de Papá Noel, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Así será la Navidad en Arteixo: mercadillos, Papá Noel, Cabalgata y fin de año con la París de Noia

Más información
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Xabi Barral, en la calle Troncoso, muy cerca de donde abrirá la nueva Barbería

La Barbería de A Coruña 'resucitará' en el corazón de la Ciudad Vieja
Guillermo Parga
Blanca González, en la farmacia que lleva su nombre en la calle Orillamar

El idioma secreto de las farmacias de A Coruña: de las pastillas que ‘hirven’ a la panceta
Lucía Crujeiras
La científica gallega Marisol Soengas

Marisol Soengas | “No me gusta decir ‘todo va a ir bien’, ya me gustaría tener una varita mágica”
Dani Sánchez
Martínez, na Horta do Mosteiro de Bribes

Manuel Martínez | “O belén de Bribes é algo singular, unha cousa digna de ver”
Noelia Díaz