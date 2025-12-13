Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Navidad, pedida de mano y grandes éxitos: el concierto de Bisbal en el Coliseum lo tuvo todo

El artista almeriense se metió en el bolsillo a un multiusos lleno

Óscar Ulla
Óscar Ulla
13/12/2025 22:39
Bisbal, en un momento del concierto
Bisbal, en un momento del concierto
Carlota Blanco
¿Se puede poner a bailar a un Coliseum lleno a base de villancicos? David Bisbal demostró este sábado que es más que posible. Quizá por eso el título de la gira: ‘Todo es posible en Navidad’.

Un multiusos con las entradas agotadas desde hace semanas recibía al almeriense con gorros de Papá Noel, los característicos jerseys de estas fechas y hasta ataviados con luces.

Se acercaban las 20.00 horas y el público seguía buscando sus asientos. Pero todos lo encontraron ipso facto en cuanto las luces cayeron y los primeros acordes de los músicos que acompañaron a Bisbal en este nuevo concepto empezaron a sonar.

Galería

Concierto de David Bisbal en el Coliseum de A Coruña

David BisbalVer más imágenes

Y como todo es posible en estas fechas, el almeriense y el Coliseum se rindieron a transitar todas las emociones posibles. Con las primeras canciones navideñas, Bisbal y el Coliseum se fueron cogiendo el tono. Y fue tirando de éxitos como ‘Esclavo de sus besos’ como el almeriense hizo desmelenarse a los coruñeses. 

Terminadas las presentaciones, artista y publico fueron entrando en calor. El primero, alternando sus clásicos como ‘Dígale’ o ‘Silencio’ con versiones del ‘Jingle Bell Rock’ o ‘Blanca Navidad’. Los segundos, ovacionándolo y pidiéndole más entre gritos de “¡máquina!"

Y el viaje emocional cogió tintes de película romántica cuando al empezar ‘Mi princesa’, en las primeras filas del público una pareja protagonizaba una pedida de mano. “De princesa pasas a ser reina, para toda la vida”, felicitaba el almeriense, que para darle más énfasis al momento se arrancaba con ‘Si tú la quieres’

Bisbal felicita a una pareja tras una pedida de mano en el Coliseum

Y entrados uno y otros en calor, Bisbal empezó a dejar atrás chaqueta y pajarita para empezar a despedirse a base de nostalgia dosmilera: ‘Bulería’, ‘Lloraré las penas’ y ‘Corazón latino’. Y puso al Coliseum entero a bailar, un Coliseum que solo se sentó para coger aliento, pedir los bises, y ponerse a cantar y bailar de nuevo con ‘Burrito sabanero’ y ‘Ave María’

Mientras Bisbal y A Coruña cantaban al unísono el ‘Burrito sabanero’, alguien en el público ondeó una enseña venezolana. “Trae para aquí”, le pedía el artista, que no dudó en enfundarse la bandera al cuello antes de seguir cantando.

Y fue con 'Ave María' con la que Bisbal se acercó al público para cantar con ellos y se llevó la sorpresa cuando un coruñés de las primeras filas se atrevió a seguirle el ritmo y el tono al almeriense, ganándose una ovación de los miles presentes. “Invitadme siempre”, se despedía Bisbal, “Viva Galicia y viva Coruña”.

Bisbal canta con un fan en el Coliseum
