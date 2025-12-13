Mi cuenta

A Coruña

Muere un hombre en una reyerta en Santa Margarita

Los dos implicados en la pelea solían mendigar por la zona, según algunos testigos

Redacción
13/12/2025 23:24
La Policía Nacional, en el lugar de los hechos, esta noche
En torno a las nueve de la noche, un hombre de unos veinte años falleció en el transcurso de una reyerta en el entorno del parque de Santa Margarita

Al parecer, tanto el fallecido como la persona con la que se peleó eran conocidos por mendigar en la zona. La reyerta se produjo en la zona de los bancos de Santa Margarita. 

El presunto autor de los hechos ha sido ya detenido y ha sido conducido al cuartel de Lonzas dentro del procedimiento habitual en estas circunstancias. 

