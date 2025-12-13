Muere un hombre en una reyerta en Santa Margarita

La Policía Nacional, en el lugar de los hechos, esta noche

En torno a las nueve de la noche, un hombre de unos veinte años falleció en el transcurso de una reyerta en el entorno del parque de Santa Margarita.

Al parecer, tanto el fallecido como la persona con la que se peleó eran conocidos por mendigar en la zona. La reyerta se produjo en la zona de los bancos de Santa Margarita.

El presunto autor de los hechos ha sido ya detenido y ha sido conducido al cuartel de Lonzas dentro del procedimiento habitual en estas circunstancias.